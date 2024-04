Mały Leoś wpadł do wrzątku i zmarł od poparzeń. Sąd przesłuchuje kolejnych świadków

Pokazali najbardziej zaawansowanego polskiego satelitę. Na orbitę wyniesie go rakieta Elona Muska

Satelita EagleEye powstał na terenie Polski i jest tworem polskich firm. Eksperci mówią jasno - to kamień milowy dla dalszego rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Zaprezentowane w Warszawie cacko jest najbardziej zaawansowanym i najcięższym sprzętem tego typu w kraju. Waży 55 kg, a w kosmos ma polecieć w połowie 2024 r. Dokładny termin zależy od firmy SpaceX.

"Przełomowy charakter misji EagleEye unaocznia fakt, że masa naszego satelity jest porównywalna z masą wszystkich kilkunastu polskich satelitów zbudowanych od początku krajowego udziału w eksploracji kosmosu. EagleEye będzie ważył ponad 50 kg i poza naszą autorską platformą HyperSat, przetestuje również pierwszy polski wysokorozdzielczy system zobrazowania Ziemi firmy Scanway oraz komputer instrumentu opracowany w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk” - komentuje cytowany przez portal space24.pl dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Co potrafi i do czego będzie służył? Na wysokości 350 km może wykonywać zdjęcia z dokładnościądo 1,2m na piksel. Przeszedł pozytywnie wszystkie testy potwierdzające możliwość podróży na orbitę i utrzymanie sięna niej. Misja ma potrwać od 3 do maksymalnie 5 lat. Po tym czasie nastąpi samozniszczenie urządzenia, które sapli się w ziemskiej atmosferze.