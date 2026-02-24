Pół Polski w ostrzeżeniach IMGW. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

PAP.
2026-02-24 22:28

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed wzrostami stanów wody i przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych w związku z roztopami dla kilkunastu województw. Na trzech stacjach hydrologicznych został przekroczony stan alarmowy, a na 24 - ostrzegawczy. Obowiązują również ostrzeżenia meteorologiczne.

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) dla części województw mazowieckiego i dolnośląskiego. Obowiązują do godz. 10 w środę. Ostrzeżenia drugiego stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczą także częściowo województw: małopolskiego, lubelskiego i śląskiego do godz. 10 w środę, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego najpóźniej do godz. 18 w środę oraz pomorskiego do godz. 12 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) obowiązują na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego do godz. 10 w środę, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego najpóźniej do godz. 12 w czwartek. Na trzech stacjach hydrologicznych IMGW - w Rzeszotarach, Szreńsku i Kraszewicach - zanotowano poziom wody powyżej stanu alarmowego. Z kolei na 24 stacjach przekroczony został stan ostrzegawczy.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem zostały natomiast wydane dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. W tych rejonach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Alerty będą obowiązywały do środowego poranka.

Przypomnijmy, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Warto więc zachować dużą ostrożność.

