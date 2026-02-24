Pół Polski w ostrzeżeniach IMGW. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

Pół Polski w ostrzeżeniach IMGW (alerty 24/25.02.2026)

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych) dla części województw mazowieckiego i dolnośląskiego. Obowiązują do godz. 10 w środę. Ostrzeżenia drugiego stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczą także częściowo województw: małopolskiego, lubelskiego i śląskiego do godz. 10 w środę, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego najpóźniej do godz. 18 w środę oraz pomorskiego do godz. 12 w czwartek.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) obowiązują na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego do godz. 10 w środę, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego najpóźniej do godz. 12 w czwartek. Na trzech stacjach hydrologicznych IMGW - w Rzeszotarach, Szreńsku i Kraszewicach - zanotowano poziom wody powyżej stanu alarmowego. Z kolei na 24 stacjach przekroczony został stan ostrzegawczy.

Ostrzeżenia meteorologiczne przed oblodzeniem zostały natomiast wydane dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podlaskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. W tych rejonach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Alerty będą obowiązywały do środowego poranka.

Przypomnijmy, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Warto więc zachować dużą ostrożność.

⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW🟡 Oblodzenie | stopień 1 | prawd. 80%Miejscami zamarzanie mokrych dróg i chodników.🌡 T min -2°C do 0°C (przy gruncie ok. -2°C)🕒 25.02 | 00:00–09:00🔎 https://t.co/16QmSAFVB6 pic.twitter.com/rsfCL3n2LQ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 24, 2026

