Poland Business Run wraca do Warszawy. 15. edycja biegu pomoże tysiącom osób po amputacjach

Już 30 sierpnia na Lotnisku Bemowo wystartuje 15. odsłona inicjatywy Poland Business Run. Uczestnicy stołecznego wydarzenia będą mogli wziąć udział w tradycyjnej sztafecie biegowej, a także w formatach PBR Walk oraz PBR Kids. Warszawski bieg stanowi istotny element największej charytatywnej sztafety biznesowej w naszym kraju, która od wielu lat skutecznie angażuje korporacje oraz ich pracowników do pomocy osobom po mastektomii, amputacjach i z narządu ruchu.

„To dla nas szczególny rok, bo Poland Business Run organizujemy już od 15 lat. Przez ten czas przekazaliśmy na cel charytatywny ponad 14 milionów złotych i pomogliśmy tysiącom beneficjentów. W tym roku w wydarzenie zaangażowało się już 1828 firm, a liczba zapisanych uczestników przekroczyła już 45 tysięcy osób. To pokazuje, jak bardzo rozrosła się społeczność, która zaczynała od prostego pomysłu połączenia biznesu, aktywności i pomocy” – powiedziała Agnieszka Pleti, prezeska Fundacji Poland Business Run.

Organizacja stołecznej odsłony odbywa się przy wymiernym wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy. Ponieważ aglomeracja jest jednym z najważniejszych ośrodków biznesowych w kraju, wpisanie sztafety do kalendarza miejskich imprez niesie ze sobą znaczenie daleko wykraczające poza samą logistykę i organizację.

„To wydarzenie wpisało się w kalendarz stolicy i pokazuje, że środowisko biznesu to nie tylko Excel i spotkania na Teamsach, ale także empatia i gotowość do pomagania. Biznes ma swoją społeczną twarz, a my jako miasto chcemy wspierać inicjatywy, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców i zachęcają do wspólnego działania” – podkreślił Marcin Kędziora, zastępca dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

Fundacja Poland Business Run zapewnia pomoc po zakończeniu biegu

Choć piętnasta edycja wystartuje w Warszawie dopiero 30 sierpnia, podczas konferencji zapowiadającej imprezę uwaga skupiła się na działaniach pomocowych. Okazało się, że samo bieganie schodzi na dalszy plan w obliczu tego, co dzieje się później.

Główną misją Poland Business Run niezmiennie jest niesienie pomocy osobom po mastektomii, amputacjach oraz z różnymi niepełnosprawnościami narządu ruchu. Organizacja pokrywa koszty zakupu protez, fizjoterapii, rehabilitacji czy wsparcia psychologicznego, kładąc jednocześnie ogromny nacisk na budowanie silnej społeczności i aktywizację podopiecznych.

Grażyna Sławińska, kierująca Działem Wsparcia Fundacji Poland Business Run, przypomniała, że niepełnosprawność może dotknąć każdego bez względu na metrykę, status majątkowy czy miejsce zamieszkania. Zauważyła, że ludzie tracący sprawność w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub ciężkiej choroby zmagają się nie tylko z barierami fizycznymi, ale też z dojmującym poczuciem osamotnienia i wrażeniem, że są jedynymi osobami w takiej sytuacji. Z tego powodu tak ważne dla Fundacji Poland Business Run jest tworzenie wspólnoty, w której podopieczni mogą nawiązywać znajomości, wymieniać się przeżyciami, udzielać sobie wsparcia oraz po prostu czerpać radość z życia.

Przedstawicielka Fundacji zaakcentowała też ogromne wydatki, z jakimi wiąże się utrata sprawności. Zakup odpowiednich protez, codzienna rehabilitacja, niezbędny sprzęt oraz logistyka generują koszty, które zazwyczaj znacząco przerastają budżet pojedynczej rodziny.

„Niepełnosprawność pochłonie każde pieniądze, jakie człowiek ma. Na własne protezowanie wydałam trzy razy tyle, ile na samochód. Ale życie z niepełnosprawnością to przede wszystkim życie. Chcemy przypominać naszym beneficjentom, że amputacja, uraz rdzenia czy mastektomia nie muszą oznaczać końca aktywności, relacji i planów” – mówiła Sławińska.

Jednym z kluczowych elementów całego systemu wsparcia rozwijanego przez Fundację Poland Business Run jest krakowskie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu. To placówka dedykowana pacjentom po amputacjach i z problemami ruchowymi, dokąd przyjeżdżają osoby z całego kraju. O własnych przejściach i ciężkiej drodze do sprawności mówił na warszawskim spotkaniu Piotr Jaworski z województwa mazowieckiego.

„Wróciłem tydzień temu z pięciodniowego turnusu. Bolało mnie całe ciało, nawet nie wiedziałem, że mam takie mięśnie, ale właśnie o to chodziło. Pracowali ze mną fachowcy, ludzie z pasją, którzy pokazują, jak ćwiczyć, jak wzmacniać ciało i jak odzyskiwać sprawność. Kiedy po pięciu dniach widzi się ten efekt, motywacja jest zdecydowanie większa” – mówił.

Radosław Fic i Kamil Otowski o powrocie do społeczeństwa i odzyskiwaniu aktywności

Istotnym tematem poruszonym na konferencji była też izolacja społeczna, jaka dotyka pacjentów po amputacjach i ciężkich urazach. Uczestnicy programu otwarcie mówili o lęku przed opuszczeniem własnych mieszkań, mentalnych ograniczeniach i o ogromnej wartości, jaką niesie bezpośredni kontakt z ludźmi po identycznych przejściach.

„Po wypadku bardzo długo próbowałem wrócić do tego, co było wcześniej. Nie chciałem puścić przeszłości. Przez półtora roku siedziałem w domu, rehabilitowałem się i bałem się wyjść. Przełomem był telefon od osoby, która zaprosiła mnie na trening szermierki na wózkach. Ten pierwszy trening wcale mi się nie podobał, ale stał się trampoliną do tego, żebym wyszedł z domu, wrócił do aktywności, do pracy i zaczął żyć naprawdę” – mówił Radosław Fic.

Jak sam zaznaczył, pacjenci potrzebują czegoś więcej niż tylko pieniędzy i nowoczesnego sprzętu – niezbędny jest bodziec do wykonania pierwszego, najtrudniejszego kroku.

„Tym, którzy siedzą dziś w domu i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, powiedziałbym jedno. Odważcie się wyjść. Trzeba przekroczyć próg, pokazać się, spotkać ludzi. Znajdą się osoby, które pomogą i dadzą wędkę, a nie rybę. Dla mnie ogromne znaczenie miał sport, ale też ludzie, których dzięki niemu poznałem. To oni dali mi wsparcie, którego nie da się zastąpić poradą specjalisty” – dodał.

Kwestię sportowej aktywizacji podniósł również Kamil Otowski, utytułowany paralimpijczyk i twórca klubu rugby na wózkach Tornado Warszawa.

„W Polsce aktywnych osób z niepełnosprawnościami jest wciąż bardzo mało. Potrzebujemy więcej miejsc, w których dzieci, młodzież i dorośli mogą od początku zobaczyć, że sport jest dla nich dostępny. Nie chodzi o to, żeby od razu dawać gotowe rozwiązania, ale żeby krok po kroku wprowadzać ludzi w aktywność, pokazywać im możliwości i przełamywać bariery, które bardzo często są przede wszystkim w głowach” – mówił Kamil Otowski.

Właśnie z tego względu Poland Business Run stanowi dla organizatorów coś więcej niż tylko finał sportowych zmagań. To start długofalowego procesu zamiany zebranych funduszy na celowe i mądre decyzje pomocowe. W tegorocznej edycji wsparciem objęto dotychczas ponad 130 beneficjentów, z których każdy ma całkowicie odmienną historię, inne uwarunkowania zdrowotne i zróżnicowane potrzeby.

„Samo zebranie środków to dopiero początek. Później trzeba dobrze rozpoznać potrzeby, zaplanować wsparcie i mądrze zdecydować, co w danym momencie naprawdę pomoże konkretnej osobie. Czasem jest to proteza, wózek albo inny specjalistyczny sprzęt, a czasem rehabilitacja, fizjoterapia, wsparcie psychologiczne czy udział w campach i wyjazdach aktywizacyjnych, podczas których beneficjenci spotykają osoby z podobnymi doświadczeniami. To jest ta część naszej pracy, której nie widać na trasie biegu, ale bez niej Poland Business Run nie miałby sensu” – podkreśla Agnieszka Pleti.

Cały ten system pomocowy jest w stanie funkcjonować wyłącznie dzięki zaangażowaniu biegaczy, korporacji i sponsorów. To ich hojność gwarantuje, że wydarzenie o charakterze sportowym realnie pomaga wracać do zdrowia i budować prężnie działającą społeczność. Do tegorocznej, piętnastej już edycji dołączył Strategiczny Partner Społeczny, czyli Nationale-Nederlanden. Rolę Sponsorów Strategicznych pełnią z kolei UBS, Standard Chartered oraz Enea, a miano Sponsora Głównego dla projektu PBR Kids 2026 przypadło firmie Medicover Sport.

Zapisy na Poland Business Run 2026. Jak wziąć udział w jubileuszowym biegu?

Sposobów na dołączenie do Poland Business Run jest kilka. Poza klasycznym startem 30 sierpnia w stolicy, można wybrać formułę PBR Walk, która polega na charytatywnym spacerze wzdłuż wytyczonej trasy. Proces rejestracji prowadzony jest na portalu bieg.pbr.pl i potrwa do 27 lipca lub do wyczerpania przygotowanych pakietów.

Z myślą o osobach, które nie dotrą do Warszawy ani Krakowa, przygotowano wariant wirtualny. Od 31 sierpnia do 6 września każdy może pokonać 4 kilometry w dowolnym zakątku świata – na urlopie, po powrocie z pracy czy nawet na stacjonarnej bieżni. Wynik zyskuje ważność dopiero w momencie, gdy cała pięcioosobowa drużyna zamelduje się na mecie swojego dystansu. Rejestracja do wirtualnej sztafety odbywa się za pośrednictwem strony bieg.pbr.pl. Do 27 lipca do kupienia jest pakiet Virtual Charity, gwarantujący zwiększone środki na cel charytatywny, medal, chustę i pamiątkową koszulkę. Z kolei do 27 sierpnia można wykupić pakiet Virtual Eco, gwarantujący wirtualny medal.

Dzieci pobiegną dla dzieci. Poland Business Run Kids w Warszawie i Krakowie.

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych, przygotowując projekt PBR Kids. Ta dziecięca sztafeta pozwala maluchom poczuć ducha rywalizacji i pomagania wspólnie z dorosłymi. Rejestracja jest możliwa do 27 sierpnia 2026 roku lub do zapełnienia list startowych, a wszystkie zebrane fundusze trafią bezpośrednio do małych podopiecznych Fundacji. Na każdego małego biegacza czekają koszulka, unikalny medal oraz moc dodatkowych atrakcji przygotowanych w miasteczku biegowym.

Poland Business Run 2026 odbywa się pod patronatem Radia ESKA.