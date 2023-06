Polecieli z Radomia na wakacje, LOT nie chce ich już na swoim pokładzie. Dostali dożywotni zakaz

Pierwszy lot czarterowy z Radomia zakończył się... bójką

O szokującym incydencie, do którego doszło w sobotę, 3 czerwca, na pokładzie samolotu PLL LOT z Radomia do tureckiej Antalyi poi formował portal money.pl. To był wyjątkowy dzień dla otwartego na początku kwietnia radomskiego lotniska, ponieważ lot do Turcji zainaugurował połączenia czarterowe, mające znacząco zwiększyć liczbę połączeń z portu.

Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem, a zawinili… niesforni pasażerowie. W trakcie rejsu doszło bowiem do bójki!

Jak przekazała portalowi money.pl Anna Dermont, rzeczniczka prasowa Polskich Portów Lotniczych, do właściciela Lotniska Warszawa-Radom dotarła informacja o pobiciu jednego z pasażerów wysiadających z pokładu samolotu w Turcji. Mężczyzna miał zostać pobity przez innych pasażerów, którzy już podczas lotu zachowywali się nieodpowiednio.

Niesforni pasażerowie trafili na „czarną listę”

Na lotnisku w Turcji interweniowały tamtejsze służby. Niesforni pasażerowie zostali dotkliwie ukarani również przez przewoźnika. "Pasażerowie, którzy podczas lotu nadużyli alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę. Oznacza to, że naszymi liniami nie będą mogli udać się ani w podróż powrotną z Antalyi, ani w żadną inną w przyszłości" - przekazało portalowi money.pl biuro prasowe PLL LOT.