Policja odnalazła zaginioną siostrę zakonną. Jest komunikat! „Udała się najpierw do Łodzi”

Siostra Dorota, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża, zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Początkowo policja badała sprawę zaginięcia, a siostry zakonne nie wykluczały najgorszego − porwania związanego z działalnością siostry Doroty, która pomagała ofiarom handlu ludźmi. Ostatecznie okazało się, że zakonnica padła ofiarą oszustwa „na policjanta” i straciła tysiące złotych. Jak do tego doszło?

Dramat rozegrał się 19 sierpnia. Jak poinformowały siostry zakonne, tego dnia, około godziny 11, siostra Dorota odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Po długiej i burzliwej rozmowie, wyraźnie zdenerwowana, opuściła dom zakonny w Kutnie, informując, że musi pilnie wyjechać. Od tamtej pory ślad po niej zaginął.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania. Ostatni raz siostra Dorota widziana była w rejonie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kutnie. Policja apelowała do wszystkich.

Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża były wstrząśnięte zaginięciem siostry Doroty. W wydanym oświadczeniu podkreślały, że wykluczają możliwość dobrowolnego odejścia zakonnicy.

Znamy naszą siostrę i wykluczamy możliwość dobrowolnego odejścia − napisały.

Zaginięcie siostry Doroty. Policja publikuje komunikat

Na szczęście, 22 sierpnia policja opublikowała komunikat, z którego wynikało, że siostra Dorota została odnaleziona. Niestety, okazało się, że 57-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego padła ofiarą przestępców wykorzystujących jedną z popularnych metod oszustwa − „na policjanta”. Uwierzyła w opowiedzianą jej nieprawdziwą historię, po czym przekazała oszustom dużą sumę pieniędzy.

Oszuści, podszywając się telefonicznie pod mundurowych, wyłudzili od kobiety tysiące złotych. Policjanci apelują o ostrożność i ograniczone zaufanie do osób, które słyszymy w słuchawce naszych telefonów.

Przebieg oszustwa

19 sierpnia 2025 roku do 57-latki zadzwonił mężczyzna, który podał się za funkcjonariusza policji. Mężczyzna miał przekazać jej informację, że prowadzi tajną akcję ukierunkowaną na zatrzymanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. W trakcie rozmowy przekazał, że na jej konto będzie włamanie i aby nie paść ofiarą oszustwa, musi wykonywać jego polecenia.

Rzekomy funkcjonariusz był na tyle wiarygodny, że kobieta postępowała zgodnie z jego wytycznymi. Udała się najpierw do Łodzi, a następnie do Warszawy, gdzie dokonywała przelewów na obce konta z kilku banków.

Dopiero wspólne działanie prawdziwych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie oraz Komendy Stołecznej Policji w Warszawie doprowadziły do powstrzymania kobiety przed współpracą z oszustami, a co za tym idzie dalszą utratą pieniędzy.

Tak wyglądały poszukiwania zaginionej 11-latki
