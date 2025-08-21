Tajemnicze zaginięcie siostry zakonnej! Pomagała ofiarom handlu ludźmi

Telefon od fałszywego policjanta i nagłe zniknięcie

Dramat rozegrał się 19 sierpnia. Jak poinformowały siostry zakonne, tego dnia, około godziny 11, siostra Dorota odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Po długiej i burzliwej rozmowie, wyraźnie zdenerwowana, opuściła dom zakonny w Kutnie, informując, że musi pilnie wyjechać. Od tamtej pory ślad po niej zaginął.

Poszukiwania na pełną skalę. Apel policji

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania. Ostatni raz siostra Dorota widziana była w rejonie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Kutnie. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kutnie, ul. Toruńska 14 lub telefonicznie pod numerem 112.

Rysopis zaginionej:

Dorota Janiszewska

Wiek: 57 lat

Wzrost: 163 cm

Budowa ciała: szczupła

Włosy: siwe, proste

Ubiór w dniu zaginięcia: habit w kolorze czarnym, znak zgromadzenia w postaci plastikowej plakietki w kształcie serca z krzyżem u góry na lewej piersi, czarny pas z różańcem w kolorze czarnym zwisającym wzdłuż prawej nogi, czarna spódnica pod habitem z białymi prążkami, sandały w kolorze czarnym, czarny welon na głowie, czarna torebka oraz plecak z napisem Nike również w kolorze czarnym.

Zakonnice zorganizowały...turniej piłkarski. Siostry Benedyktynki Misjonarki z Puław zbierały pieniądze na zakup busa dla dzieci. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zakonnice boją się o jej życie

Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża są wstrząśnięte zaginięciem siostry Doroty. W wydanym oświadczeniu podkreślają, że wykluczają możliwość dobrowolnego odejścia zakonnicy.

"Znamy naszą siostrę i wykluczamy możliwość dobrowolnego odejścia" - napisały.

"Od wielu lat pełni posługę nie tylko w edukacji, ale także z wielkim oddaniem wspiera kobiety uwikłane w prostytucję, w tym także ofiary handlu ludźmi. Jej praca jest pełna poświęcenia i odwagi - dociera do osób żyjących w cieniu przemocy, wyzysku i strachu" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym, siostry nie wykluczają, że zaginięcie siostry Doroty może mieć związek z jej misją.

Oszustwo "na policjanta"?

Siostry zakonne zwracają również uwagę na fakt, że w ostatnich latach w Polsce nasiliła się fala oszustw dokonywanych metodą "na wnuczka" czy "na policjanta". Ich zdaniem siostra Dorota mogła poruszać się bez habitu, ponieważ tego mogli zażądać rozmówcy podszywający się pod policjantów.

Siostra Monika Nakielska, Przełożona Wiceprowincji Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża, zaapelowała: "Zwracamy się z gorącą prośbą do mediów, opinii publicznej i wszystkich ludzi dobrej woli o nagłośnienie tej sprawy oraz o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w odnalezieniu siostry Doroty".