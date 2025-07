Policja ujawnia nowe fakty w sprawie brutalnej bójki na Dworcu Centralnym w Warszawie

Policjanci przekazali nowe fakty we wtorek (22 lipca). Wynika z nich, że najpierw doszło do awantury między tureckim kierowcą taksówki na aplikację, a obywatelem USA. Kierowca miał zaatakować Amerykanina, a ten rzucił się na niego z pięściami. – do zdarzenia doszło 21 czerwca przed godziną 20. Policjanci, którzy podjęli interwencję zastali na miejscu dwóch mężczyzn – obywatela Turcji i obywatela USA. W momencie rozpoczęcia interwencji mężczyźni nie atakowali się, stali i oświadczyli policjantom, że doszło między nimi do kłótni i rękoczynów, ale żaden nie chce w tej sprawie składać zawiadomienia – wyjaśnia KSP.

Policjanci sprawdzili ich dane, żaden z nich nie był poszukiwany i sprawa na tym by się pewnie zakończyła, gdyby nie opublikowane w sieci nagranie. – Z obecnie pozyskanych informacji wynika, że obywatel Turcji, który był kierowcą przewozu osób „na aplikację”, pierwszy zaatakował drugiego mężczyznę, ale finalnie sam został przez obywatela USA uderzony i przewrócony na jezdnię – informuje policja.

Został zabezpieczony monitoring, który zarejestrował zajście. Zdarzenie miało miejsce wieczorem 21 czerwca br. Obydwaj mężczyźni to obcokrajowcy. Jeden z nich to kierowca przewozu osób „na aplikację” i to on pierwszy miał fizycznie zaatakować drugiego, a finalnie zostać… https://t.co/4Gu8BA8xpl— Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 22, 2025

Brutalna bójka w centrum Warszawy. Sprawę zbada prokuratura

Mundurowi dodają, że sprawa zostanie skierowana do prokuratury. – Czynności w tej sprawie będą kontynuowane, a uzupełniony materiał dowodowy przesłany do prokuratury i poddany analizie prawno-karnej czytamy w komunikacie.