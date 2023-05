Stolica w smutku... We wzruszających słowach żegnają Arka, policjanta i druha OSP. „Do zobaczenia w lepszym świecie”

Przysucha. Agresywny mężczyzna z widłami obezwładniony paralizatorem

Pomiędzy sąsiadami w Przysusze doszło do konfliktu. Jeden z mężczyzn miał rzucać kamieniami w kierunku swojego znajomego. Na miejsce udali się policjanci. Po rozmowie ze zgłaszającym, poszli do drugiego uczestnika interwencji.

Gdy funkcjonariusze podeszli do posesji agresora, 46-latek na ich widok wziął do ręki widły i ruszył w ich kierunku!

– Mężczyzna nie reagował na wezwania policjantów do uspokojenia i odrzucenia wideł. Cały czas krzyczał i używał słów wulgarnych. Swoim zachowaniem zmusił policjantów do oddania strzałów ostrzegawczych w górę – skomentowała asp. szt. Aneta Wilk z przysuskiej policji.

Kiedy wydawało się, że mężczyzna uspokoił się, ten nagle odwrócił się i pobiegł w kierunku lasu. Do jego zatrzymania został użyty pies służbowy, który został dźgnięty przez mężczyznę widłami.

Do uciekającego i agresywnego mężczyzny podbiegli policjanci. W związku z zachowaniem 46-latka, byli zmuszeni do użycia paralizatora. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni zabrali mężczyznę do szpitala.

46-latek usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy i ich znieważenie. Został aresztowany na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu do lat 10 więzienia.

Zaatakował policjantów widłami, użyli paralizatora. Film z interwencji