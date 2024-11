Policjanci i policjantki grożą zwolnieniami przed 11 listopada. Ostra reakcja Komendanta Głównego Policji

Policjantki i Policjanci,

przestrzeganie złożonej roty ślubowania, poczucie obowiązku i profesjonalizm – to tylko niektóre ważne cechy przyświecające każdego dnia dziesiątkom tysięcy funkcjonariuszy w całym kraju. Bez wątpienia liczne wyzwania, także te zewnętrzne, powodują, że nasza służba nigdy nie należała i nie należy do łatwych, a często wiąże się z osobistym ryzykiem.

Doceniam codzienny trud i wysiłek każdego policjanta podejmowany, by zapewnić bezpieczeństwo społecznościom lokalnym. Jest to niezwykle wymagające, zwłaszcza teraz, gdy musimy się mierzyć z przypadkami dezinformacji, które mają wywołać chaos i poczucie zagrożenia. Jestem pełen uznania i wdzięczności za Waszą profesjonalną służbę i poświęcenie.

Wiem, że społeczeństwo może na Was liczyć, także gdy służba jest absolutnie niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z planowanymi uroczystościami, marszami czy zgromadzeniami.

W dniu, w którym złożyliśmy ślubowanie, przyjęliśmy na siebie obowiązek „…służyć wiernie Narodowi, (…) strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli…”. Świadomie podjęliśmy decyzję o wypełnianiu jakże czasami trudnych i niebezpiecznych obowiązków policjanta. Związując swoją przyszłość zawodową z policyjnym mundurem, każdego dnia wypełniamy słowa Roty.

Przed nami Święto Niepodległości, jedno z ważniejszych wydarzeń, w czasie którego musimy stanąć na wysokości zadania i wywiązać się z naszych obowiązków. Święto to jest wyrazem patriotyzmu i miłości do Ojczyzny, a my Policjanci możemy dać temu wyraz, zapewniając bezpieczeństwo zarówno osób, które będą chciały świętować ten dzień i brać udział w uroczystościach oraz zgromadzeniach, ale także tym, którzy w spokoju będą chcieli korzystać z czasu spędzonego wspólnie z rodziną i bliskimi.

Jestem przekonany, że odpowiedzialność i poczucie obowiązku pozwolą zapewnić w tym Ważnym dniu bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Zadbajmy o to, by każdy mógł radośnie świętować. Zróbmy wszystko, aby mozolnie odbudowywane zaufanie do polskiej Policji nie zostało zaprzepaszczone. Niech nasze działania w myśl dewizy „Pomagamy i Chronimy” pozwolą cieszyć się dużym szacunkiem wśród obywateli.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Boroń"