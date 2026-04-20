Policjanci weszli do centrum handlowego na Mazowszu. Zatrzymali 9 osób

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-04-20 8:54

Centrum handlowe w Wólce Kosowskiej pod Warszawą stało się areną zmasowanej akcji służb. Blisko 400 policjantów, wspieranych przez ponad 100 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadziło obławę mającą na celu zwalczanie przestępczości ekonomicznej oraz kontrolę legalności pobytu cudzoziemców.

9 osób zatrzymanych, w tym 6, wobec których wszczęto procedurę wydalenia z Polski - to bilans akcji policji w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej
9 osób zatrzymanych, w tym 6, wobec których wszczęto procedurę wydalenia z Polski - to bilans akcji policji w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej 9 osób zatrzymanych, w tym 6, wobec których wszczęto procedurę wydalenia z Polski - to bilans akcji policji w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej 9 osób zatrzymanych, w tym 6, wobec których wszczęto procedurę wydalenia z Polski - to bilans akcji policji w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej 9 osób zatrzymanych, w tym 6, wobec których wszczęto procedurę wydalenia z Polski - to bilans akcji policji w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej
Akcja służb w Wólce Kosowskiej

To nie były spokojne dni na terenie centrum handlowego w w Wólce Kosowskiej pod Warszawą. 13 i 14 kwietnia w tym miejscu aż zaroiło się od funkcjonariuszy policji i innych służb. Wszystko w związku z obławą wymierzoną w zwalczanie przestępczości ekonomicznej oraz kontrolę legalności pobytu cudzoziemców w naszym kraju.

W działaniach uczestniczyło blisko 400 policjantów ze stołecznego garnizonu, wspieranych przez ponad 100 funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Efekty tej kompleksowej operacji są bardzo okazałe. W trakcie działań m.in. sprawdzono tożsamość blisko 630 osób pracujących lub przebywających na terenie centrum handlowego. Jak się okazało, 9 spośród nich zostało zatrzymanych przez policję - wobec sześciu osób wszczęto procedurę wydalenia z Polski, a pozostałe trzy odpowiedzą m.in. za przestępstwa akcyzowe.

Policjanci wpadli też na dwóch obywateli Chin, którzy na zapleczu jednego z punktów handlowych przechowywali ponad 4 400 sztuk e-papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Skarb Państwa mógł na tym stracić ponad 360 tysięcy złotych.

Dziewięć osób otrzymało mandaty karne na łączną kwotę 2 tysięcy złotych, a policjanci zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych oraz 1 600 euro na poczet przyszłych kar i grzywien.

Do zapłaty prawie 780 tysięcy 

Z kolei funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w czasie 84 kontroli nałożyli 18 mandatów karno-skarbowych na łączną kwotę blisko 84 tysięcy złotych i zablokowali trzy rachunki bankowe o łącznej wartości 700 tysięcy złotych.

Jeden ze sprzedających zaś został obciążony obowiązkiem zapłaty akcyzy w zawrotnej kwocie niemal 780 tysięcy złotych w związku z obrotem e-papierosami oznaczonymi nieaktualnymi znakami akcyzy. 

Policjanci zapowiadają, że to nie koniec i podobne działania wymierzone w nielegalny obrót towarami, unikanie podatków oraz naruszenia przepisów dotyczących legalności pobytu cudzoziemców będą prowadzone wspólnie z innymi służbami również w przyszłości. 

Zagłębie cudzoziemców w Wólce Kosowskiej 

Wólka Kosowska w powiecie piaseczyńskim od początku lat 90. stanowi jeden z głównych ośrodków handlu towarami z Azji. W działającym tu chińskim centrum handlowym swoje produkty sprzedają m.in. Chińczycy i Wietnamczycy. Miejsce to od dawna jest na celowniku służb, które przeprowadzają tam regularne naloty, jednak mimo to wciąż Wólka Kosowska słynie z podziemnej działalności prowadzonej równoległe z legalnym biznesem.

9 osób zatrzymanych, w tym 6, wobec których wszczęto procedurę wydalenia z Polski - to bilans akcji policji w centrum handlowym w Wólce Kosowskiej
