Policyjny pies Szron wywęszył potężne zapasy. 40-latek ukrywał w domu kilogramy narkotyków

Zaskakujący finał kontroli drogowej w gminie Czerwonka

W środę wieczorem, 8 kwietnia, na terenie gminy Czerwonka doszło do interwencji, która błyskawicznie zmieniła swój charakter.

„Funkcjonariusze makowskiej policji zatrzymali do kontroli drogowej samochód osobowy marki Peugeot, którym kierował 41‑letni mężczyzna. W trakcie czynności policjanci ujawnili u 40‑letniego pasażera dwie torebki strunowe z suszem roślinnym oraz cztery torebki z białym kryształem. Wstępne badania wykazały, że były to marihuana oraz mefedron. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań” - przekazała kom. Monika Winnik z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Po tym zatrzymaniu do akcji natychmiast wkroczyli funkcjonariusze z wydziału kryminalnego. Śledczy podjęli decyzję o dokładnym przeszukaniu miejsca zamieszkania 40-latka oraz wszystkich budynków gospodarczych znajdujących się na jego posesji.

Policyjny pies Szron znajduje kilogramy substancji

Kryminalnym podczas przeszukania towarzyszył specjalnie wyszkolony pies służbowy o imieniu Szron. Czworonóg szybko udowodnił swoją wartość w tropieniu nielegalnych substancji. Dzięki jego doskonałemu węchowi mundurowi znaleźli i zabezpieczyli łącznie blisko 3 kilogramy amfetaminy, marihuany, mefedronu oraz metamfetaminy, a także ponad 13 tysięcy złotych w gotówce.

Areszt dla 40-letniego mieszkańca powiatu makowskiego

Zebrane w sprawie dowody okazały się na tyle mocne, że prokuratura zdecydowała się na stanowcze kroki prawne wobec zatrzymanego pasażera peugeota.

„Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 40‑letniemu mieszkańcowi powiatu makowskiego zarzutów posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu” - poinformowała kom. Winnik.

W sobotę, 11 kwietnia, podejrzany trafił przed oblicze sędziego Sądu Rejonowego w Przasnyszu. Na wniosek śledczych sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu 40-latka na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

