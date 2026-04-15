W Warszawie rusza ogromna inwestycja. Nowa hala sportowa na Skrze coraz bliżej

Nowa hala sportowa na Skrze coraz bliżej. Jest ważna umowa

To kolejny etap przeobrażenia zaniedbanego przez lata terenu przy ul. Wawelskiej w połączony z Polem Mokotowskim kompleks sportowo-rekreacyjny. Hali sprzeciwiała się grupa mieszkańców Ochoty, jednak ich protesty na nic się zdały.

We wtorek, 14 kwietnia władze Warszawy podpisały umowę z firmą Mirbud S.A., która w dwa i pół roku ma zbudować obiekt. Przedsiębiorstwo wygrało przetarg, oferując cenę 237,6 mln zł. Pokonało Skanską, Budimex i konsorcjum NDI. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest już za kilka dni, a przewidywany czas realizacji inwestycji to 810 dni. Prezes Mirbudu Jerzy Mirgos zapewnił, że opóźnień nie przewiduje.

Jaka będzie nowa hala sportowa w Warszawie?

Hala o powierzchni użytkowej ok. 9 800 m² ma mieć widownię na 6 tys. miejsc, dwie kondygnacje nadziemne i dwie podziemne, pełne zaplecze techniczne (szatnie, sanitariaty, magazyny, strefy obsługi wydarzeń) oraz parking zewnętrzny dla uczestników imprez sportowych i gości. Obiekt ma umożliwiać przede wszystkim organizację zajęć i rozgrywek w koszykówce i siatkówce. - Na pewno nie będą tu organizowane koncerty - zastrzegł Rafał Trzaskowski.

Co dalej z inwestycjami na Nowej Skrze?

Wciąż niepewne pozostają losy drugiego wielkiego obiektu na Skrze - stadionu lekkoatletycznego. - To uzależnione jest m.in. od planów dotyczących igrzysk olimpijskich czy możliwości finansowania przez Ministerstwo Sportu - zapowiedział prezydent.

Przypomnijmy, że do tej pory, w ramach pierwszego etapu modernizacji Nowej Skry za 56 mln zł, na terenie ośrodka powstały m.in. stadion treningowy, boisko do rugby oraz strefa rzutni. Wykonawca odświeżył również teren parkowy.

