W Łomiankach zginęli Nikola i Kacper. Są areszty dla podejrzanych. Prokuratura rozważa zmianę zarzutów

Zuzanna Sekuła
2026-04-15 10:41

We wtorek wieczorem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza pozytywnie rozpatrzył wnioski miejscowej prokuratury o tymczasowe aresztowanie Piotra B. (33 l.) i Patryka R. (44 l.), zatrzymanych po śmiertelnym wypadku w Łomiankach. Mężczyźni najbliższe trzy miesiące spędzą za kratkami. Jednocześnie prokuratura nie wyklucza zmiany postawionych im zarzutów. W niedzielę wieczorem zginęli 19-letnia Nikola i 15-letni Kacper. Ich 20-letni kolega kierujący Toyotą wciąż walczy o życie. Jak ustaliliśmy, rokowania są ostrożne.

Zarzuty dla sprawcy masakry w Łomiankach. Wstrząsające informacje prokuratury
  • Sąd aresztował Piotra B. i Patryka R. po śmiertelnym wypadku w Łomiankach, w którym zginęli Nikola i Kacper.
  • Zatrzymani spożywali alkohol, a kierowca miał zakazy prowadzenia pojazdów i namawiał pasażera do wzięcia winy na siebie.
  • Prokuratura nie wyklucza zmiany zarzutów na surowsze, m.in. katastrofę w ruchu lądowym. Śledczy zebrali już 500 stron akt.

Tymczasowe aresztowania po wypadku w Łomiankach

W środę rano prokuratura poinformowała o decyzji sądu w sprawie dwóch mężczyzn zatrzymanych po tragicznym wypadku w Łomiankach. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza zastosował wobec Piotra B. (33 l.) oraz Patryka R. (44 l.) tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Litr wódki i sześć piw

Jak przekazał prok. Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w sprawie zgromadzono już obszerny materiał dowodowy. Śledczy dysponują wyjaśnieniami, z których wynika, że kierowca miał być świadomy dwóch obowiązujących go zakazów prowadzenia pojazdów. Po zdarzeniu miał także namawiać jednego z pasażerów do wzięcia na siebie odpowiedzialności za spowodowanie wypadku.

Prokuratura potwierdza również wstępne ustalenia dotyczące alkoholu. - Jeśli chodzi o kwestię alkoholu, potwierdziła się - przekazał prokurator, wskazując, że według jednego z podejrzanych uczestnicy zdarzenia we wczesnych godzinach popołudniowych spożyli około litra wódki i około sześciu piw.

Łukasz Ż. po wypadku na Trasie Łazienkowskiej zadzwonił do matki ofiary. "Uciekam do Hiszpanii"

Pracowali przy wypadku w Łomiankach. Długo nie mogli dojść do siebie. Teraz wsz…

Śledczy dziękują świadkom za współpracę

Śledczy podkreślają, że sprawa ma dynamiczny przebieg. Do prokuratury zgłosiło się wielu świadków, w tym osoby jadące wiaduktem w Łomiankach oraz kierowcy pojazdów uczestniczących w zdarzeniu. Zabezpieczono także kilkanaście nagrań, które dokumentują przebieg wypadku. Łącznie zgromadzono już około 500 stron akt.

- Od zatrzymania sprawców do zastosowania tymczasowego aresztu minęło około 40 godzin - poinformował rzecznik prokuratury.

Będzie zmiana zarzutów?

Prokuratura nie wyklucza zmiany kwalifikacji prawnej czynu. Możliwe jest rozszerzenie zarzutów, m.in. w kierunku katastrofy w ruchu lądowym. Śledczy analizują skalę zagrożenia i okoliczności zdarzenia.

Stan zdrowia 20-letniego kierowcy Toyoty pozostaje bardzo ciężki. Według ustaleń prokuratury ofiary wypadku znały się i wracały wspólnie z wyjazdu. 

Kierowca lekkomyślny jak Łukasz Żak

Prokurator odniósł się także do charakteru sprawy, wskazując na wyjątkową skalę zdarzenia i jego okoliczności. - Od czasu wypadku na trasie Łazienkowskiej nie mieliśmy sprawy o takim nagromadzeniu lekkomyślności i emocji - ocenił.

Wracali z pikniku. Nikola i Kacper zginęli w wypadku w Łomiankach. „Kocham cię …
Nikola i Kacper zginęli, wracając z pikniku
Tragedia w niedzielę wieczorem

Do dramatycznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem na wiadukcie w Łomiankach, na wysokości skrzyżowania ulic Kolejowej i Brukowej. W zdarzeniu uczestniczyło sześć samochodów, co doprowadziło do poważnych utrudnień w ruchu.

Na miejscu zginęły dwie osoby. To 19-letnia Nikola oraz 15-letni Kacper. Ich 20-letni kolega, który kierował Toyotą, w ciężkim stanie trafił do szpitala i wciąż walczy o życie. Tuż po zdarzeniu jeden z samochodów oddalił się z miejsca wypadku. W związku z tym policja rozpoczęła szeroko zakrojone działania, które doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn.

W poniedziałek Komenda Stołeczna Policji informowała o intensywnych czynnościach operacyjnych i zabezpieczeniu pojazdu, który miał być związany ze sprawą. Przesłuchania zatrzymanych były możliwe dopiero po wytrzeźwieniu.

Jechał slalomem z dwoma zakazami, wcześniej miał wypić litr wódki. Zarzuty po w…

Prokuratura ujawnia szczegóły

Podczas wtorkowego briefingu prokurator Piotr Antoni Skiba ujawnił pierwsze szczegóły dotyczące przebiegu zdarzenia. Z ustaleń wynika, że Audi miało poruszać się z dużą prędkością i wykonywać ryzykowne manewry. W pewnym momencie doszło do kontaktu z Toyotą, która następnie przebiła bariery i kilkukrotnie dachowała, uderzając w inne pojazdy.

Zarzuty wobec 44-latka obejmują m.in. spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości, ucieczkę z miejsca zdarzenia, złamanie zakazów prowadzenia pojazdów oraz posiadanie narkotyków. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia.

33-latek odpowiada za nieudzielenie pomocy poszkodowanym. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Śledczy kontynuują czynności procesowe i analizują materiał dowodowy.

Wstrząsający film z wypadku w Łomiankach. Widać moment zderzenia. Nie żyją dwie…
Tragedia w Łomiankach. Nagranie z wypadku mrozi krew w żyłach, jest apel policji
