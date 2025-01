Polska opanowana przez pasożyty. Masowe inwazje zaczynają być poważnym problemem

Tak naprawdę to my, ludzie, jesteśmy ich żywicielami, więc podróżują one z nami i wcale nie potrzebują zbyt wielu okazji i szczególnych warunków, aby się rozprzestrzeniać i rozmnażać [..] Pierwotnie obecność pluskiew została zaobserwowana w hotelach, jak uważam, zostały one "przywiezione" najprawdopodobniej przez ekipy obsługi lotniczej i turystów z innych krajów europejskich. Później zawędrowały z nami do domów, biur, kin, środków transportu - mówił w rozmowie z portalem tvn24.pl Maciej Wargocki ekspert w dziedzinie kontroli szkodników z Rentokil Polska.