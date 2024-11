Spis treści

Polska opanowana przez pluskwy? Kraków to kolejne miasto

Całkiem niedawno, bowiem jeszcze we wrześniu tego roku pisaliśmy o Warszawie, która znalazła się w niebezpieczeństwie w związku z inwazją pluskiew w mieście. Okazuje się jednak, że stolica to niejedyna metropolia w naszym kraju, która zmaga się z takowym problem. Teraz do owego grona dołączył niestety Kraków, w którym także pojawiły się niebezpieczne pasożyty.

Pluskwy w Krakowie. Mieszkańcy znaleźli winnego

Mieszkańcy Krakowa zaczęli skarżyć się na obecność pluskiew w mieście i - co ciekawe - uważają, że pasożyty rozprzestrzeniły się po całym mieście za pośrednictwem brudnych pojazdów komunikacji miejskiej. Krakowska radna - Magdalena Mazurkiewicz, otrzymując coraz więcej skarg i zażaleń w tym temacie postanowiła zwrócić się do prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie natychmiastowych działań w związku z problemem, który dotyka mieszkańców Nowej Huty i nie tylko i coraz częściej staje się powodem do poważnych obaw o higienę i zdrowie publiczne [...] Z licznych sygnałów docierających od mieszkańców wynika, że plaga pluskiew pojawiła się zarówno w przestrzeniach publicznych, jak i w prywatnych mieszkaniach - napisała w dokumencie radna Krakowa, cytuje portal wprost.pl.

Magdalena Mazurkiewicz w piśmie do władzy miasta zaapelowała także, by dokładnie przyjrzeć się higienie pojazdów MPK. Co do powiedzenia ma jednak samo MPK?

MPK zaprzecza oskarżeniom w sprawie pluskiew

Do całej sprawy stosunkowo szybko postanowił odnieść się Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK, który w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" zaprzeczył, aby źródłem pluskiew mogły być krakowskie autobusy czy tramwaje.

Myślę, że problem tkwi gdzie indziej, a nie w pojazdach MPK [...] Uchwyty, poręcze oraz przyciski są dokładnie czyszczone. Przynajmniej raz w miesiącu w ruch idą parownice i specjalne środki chemiczne, które dezynfekują całe wnętrze pojazdów łącznie z siedzeniami - wyjaśnił rzecznik MPK w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".