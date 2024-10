Spis treści

Inwazja śmierdzących robali w Polsce

W ostatnim czasie wraz z ochłodzeniem i nadejściem jesieni z prawdziwego zdarzenia, w wielu regionach w Polsce można dostrzec obecność niechcianych gości. Mowa o śmierdzących robakach, które w naszym kraju pojawiły się już w 2007 roku, a mianowicie o wtykach amerykańskich. Jak sama nazwa wskazuje, wcześniej występowały one głównie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie, lecz na przestrzeni lat rozprzestrzeniły się także po całej Europie. Co o nich wiemy oraz, czy jest się czego bać?

Czy wtyki amerykańskie są niebezpieczne?

Wtyk amerykański to pluskwiak z Ameryki osiągający rozmiary od 1,5 do 2 centymetrów. Ma charakterystyczną czarną lub brązową głowę zakończoną kłujką i czułkami. Najczęściej widoczny jest późną jesienią kiedy to temperatura na zewnątrz robi się zbyt niska i wówczas owe szkodniki drzew iglastych próbują dostać się do domów i mieszkań.

Okazuje się jednak, że wtyk amerykański co do zasady nie jest groźny dla człowieka, lecz pojawiając się w domu, może sprawiać nie lada kłopoty. Pluskwiak wydziela bowiem nieprzyjemny zapach, który przypomina woń zgnilizny. Dodatkowo owady świetnie się maskują, więc trudno je zlokalizować. Są jednak triki, które warto znać, ponieważ mogą uchronić twoją przestrzeń przed niechcianym gościem.

Wtyk amerykański w domu. Jak pozbyć się niechcianego gościa? Metody zwalczania

Jeśli wtyk amerykański zadomowił się w twoim mieszkaniu, to znak, że należy działać czym prędzej. Na początek warto spróbować usunąć szkodnika mechanicznie, lecz - jak wspominaliśmy - raczej trudno go zlokalizować. W takim przypadku więc konieczne może być sięgnięcie po specjalistyczne preparaty, które pomogą odstraszyć owada. Dodatkowo warto dmuchać na zimne i zamontować sobie w oknach siatki zabezpieczające, które ochronią mieszkanie.