Pomnik Andrzeja Leppera stanie w Warszawie? "Zasługuje na to jak mało kto"

Zmieni się nie do poznania

Co tam się działo?!

Warszawa. Chcą postawić pomnik Andrzeja Leppera

Z pomysłem postawienia podobizny Andrzeja Leppera na cokole wyszli związkowcy. – Andrzej Lepper to jedna z największych postaci w historii polskiej wsi i zasługuje na pomnik jak mało kto. Dużo spotykam się z ludźmi i od lat nie usłyszałem złego słowa na jego temat. Choć wiele osób dopiero po śmierci Leppera zrozumiało, kim tak naprawdę był – mówi w rozmowie z „Rz” Sławomir Izdebski, były senator Samoobrony i przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Związkowcy podjęli już w tej sprawie uchwałę i chcą się zwrócić o środki do Ministerstwa Kultury, a do miasta o decyzję lokalizacyjną.

O upamiętnienie Leppera dopomina się też stowarzyszenie Pamiętajmy. Jego szefem jest Krzysztof Prokopczyk, był polityk Samoobrony. Jak podaje „Rz”, organizacja jest na etapie zbierania pieniędzy. Zrealizowanie tego projektu może być jednak trudne, bo Andrzej Lepper był w ostrym konflikcie z Platformą Obywatelską, a dla miasta niczym się nie zasłużył. Środowiska związane z Samooobroną zabiegają o budowę pomnika jużod 2016 roku. Czy tym razem uda sięim upamiętnić partyjnego lidera?