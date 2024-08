Wakacyjny weekend pod Warszawą. Ta atrakcja zyskuje coraz więcej chętnych!

Warszawa to metropolia tętniąca życiem o niemalże każdej porze dnia i nocy! Miasto oferuje sporo atrakcji wartych zobaczenia, lecz czasem warto także na chwilę uciec od zgiełku i zanurzyć się w nieco spokojniejszej atmosferze i nostalgicznych klimatach. Jeśli szukasz takiego miejsca, mamy idealną propozycję na weekendowy wypad! Co powiesz na przejazd kolejką wąskotorową połączony z ogniskiem wśród natury? To bez wątpienia doskonała okazja do odkrycia okolicznych krajobrazów i atrakcji, o których nie mówi się zbyt głośno! Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa zaprasza na wakacyjne przejazdy

Kolej wąskotorowa nie jest dziś spotykana zbyt często, lecz przed laty była powszechnym środkiem transportu. Ze względu na mniejszą odległość między szynami, koleje tego typu mogły sprawniej poruszać się np. w górach i na krętych trasach w miastach.

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa powstała w 1900 roku, lecz cały okres budowy trwał od 1898 do 1928 roku. W latach 30. XX wieku funkcjonowała ona w ramach przedsiębiorstwa Warszawskie Koleje Dojazdowe. Aktualnie to największa działająca kolej wąskotorowa w okolicach Warszawy, którą bez wątpienia warto odwiedzić!

W sezonie wiosenno-jesiennym kolej zaprasza turystów indywidualnych na przejażdżki, a te cieszą się ogromną popularnością. Nie są to bowiem klasyczne przejazdy wąskotorówką, lecz opiewają w rozmaite atrakcje i widoki!

Jeszcze przed wyruszeniem w podróż jest możliwość zwiedzenia modelarni, gdzie znajduje się makieta kolejowa. Przejazd trwa godzinę i obfituje w niepowtarzalne widoki. To jednak nie koniec! Wąskotorówka zatrzymuje się także w siedlisku turystycznym Runów na postój, a tam na polanie leśnej organizowane jest klimatyczne ognisko oraz można zamówić przejazd drezyną czy zwiedzanie stacji z przewodnikiem.

Podczas postoju pociągu w Runowie uczestnicy przejazdu mogą skorzystać z ogniska.Prowiant we własnym zakresie lub przy zakupie biletu przez internet można zamówić zestaw cateringowy w skład którego wchodzi kiełbasa i pieczywo. Wizytę u nas można dodatkowo rozszerzyć o przejazdy drezyną oraz zwiedzanie stacji Piaseczno Miasto z przewodnikiem. Oferta przejazdów drezyną i zwiedzanie stacji na specjalne zamówienie - informują organizatorzy wycieczek na stronie kolejka-piaseczno.pl.

Pociągi odjeżdżają ze stacji Piaseczno Miasto przy ul. Sienkiewicza 14, od wiosny do jesieni w każdą sobotę o godzinie 14:00 oraz w niedzielę o godzinie 11.00. Jeśli nie masz więc jeszcze planów za zakończenie wakacji, być może pomyśl nad taką aktywnością! W naszej galerii zdjęć powyżej znajdziecie fotografie z przejazdów, zachęcamy do sprawdzenia!