Pomysłowy 37-latek z Otwocka. Nieprawdopodobne, gdzie ukrył się pod policją

Co za pomysł!

Dwoma listami gończymi poszukiwany był 37-letni mieszkaniec Otwocka. Mężczyzna robił, co mógł, by nie trafić w ręce policjantów. Na marne. Mundurowi rozgryźli jego sprytną kryjówkę i wyciągnęli go spod podłogi w jednym z mieszkań w Otwocku! Mężczyzna trafił za kratki, gdzie odsiedzi zasądzoną wcześniej karę.