Ponad półtonowa dynia. Taką bestię wyhodowali w ogrodzie PAN w Powsinie

Pond półtonowa dynia. Taką bestię wychodowali w ogrodzie PAN w Powsinie

Sobotni Dzień Dyni w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie, mimo niesprzyjającej pogody, obfitował w atrakcje i konkursy. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najcięższą dynię, w którym wzięli udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Do rywalizacji stanęło 10 dyń w kategorii „Dorośli” i 7 w kategorii „Dzieci”. Emocje sięgały zenitu, gdy ogłaszano wyniki.

W kategorii dorosłych zwyciężyła dynia o imieniu „Klementyna”, która ważyła aż 546 kg! Drugie miejsce zajęła „Sonia” z wagą 543 kg, a trzecie „Jola” (484 kg). Wśród dzieci triumfowała „Jagoda” (65 kg), przed „Eko Piratką” (62 kg) i „Lucynką” (41,5 kg).

Atrakcje dla każdego – od wykładów po warsztaty

Oprócz konkursu na najcięższą dynię, na uczestników Dnia Dyni czekało wiele innych atrakcji. Plenerowy spacer po kolekcji dyniowatych był okazją do poznania ciekawostek o tych warzywach. Wykład prof. Grzegorza Bartoszewskiego pogłębił wiedzę na temat dyń, a warsztaty „Smaki Jesieni – zabawy kulinarne” pobudziły apetyt i poszerzyły kulinarne talenty uczestników.

W Oranżerii odbyły się warsztaty ruchowe „Od pestki do dyni”, które pozwoliły uporządkować emocje i rozruszać ciało. Planetarium „Orbitek” przeniosło widzów w świat przyrody 4K, a „Dyniowe opowieści” – warsztaty florystyczne – obudziły pasję do tworzenia florystycznych kompozycji.