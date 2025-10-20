Ponad półtonowa dynia. Taką bestię wyhodowali w ogrodzie PAN w Powsinie

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-20 8:08

W Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie odbył się Dzień Dyni, który mimo deszczowej aury przyciągnął tłumy miłośników tych jesiennych warzyw. Kulminacyjnym punktem programu był konkurs na najcięższą dynię, który wywołał wiele emocji. Największe okazy ważyły ponad pół tony!

Autor: Ogród Botaniczny PAN w Powsinie/ Facebook

Sobotni Dzień Dyni w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie, mimo niesprzyjającej pogody, obfitował w atrakcje i konkursy. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs na najcięższą dynię, w którym wzięli udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Do rywalizacji stanęło 10 dyń w kategorii „Dorośli” i 7 w kategorii „Dzieci”. Emocje sięgały zenitu, gdy ogłaszano wyniki.

W kategorii dorosłych zwyciężyła dynia o imieniu „Klementyna”, która ważyła aż 546 kg! Drugie miejsce zajęła „Sonia” z wagą 543 kg, a trzecie „Jola” (484 kg). Wśród dzieci triumfowała „Jagoda” (65 kg), przed „Eko Piratką” (62 kg) i „Lucynką” (41,5 kg).

Sezon na dynie rozpoczęty

Atrakcje dla każdego – od wykładów po warsztaty

Oprócz konkursu na najcięższą dynię, na uczestników Dnia Dyni czekało wiele innych atrakcji. Plenerowy spacer po kolekcji dyniowatych był okazją do poznania ciekawostek o tych warzywach. Wykład prof. Grzegorza Bartoszewskiego pogłębił wiedzę na temat dyń, a warsztaty „Smaki Jesieni – zabawy kulinarne” pobudziły apetyt i poszerzyły kulinarne talenty uczestników.

W Oranżerii odbyły się warsztaty ruchowe „Od pestki do dyni”, które pozwoliły uporządkować emocje i rozruszać ciało. Planetarium „Orbitek” przeniosło widzów w świat przyrody 4K, a „Dyniowe opowieści” – warsztaty florystyczne – obudziły pasję do tworzenia florystycznych kompozycji.

PAN
POWSIN