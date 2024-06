Popłoch w szkole, po budynku zaczęły latać nietoperze! Interweniowały służby

Sprawę opisują na swojej stronie strażnicy. - We wtorek 18 czerwca do szkoły na warszawskim Wilanowie przybyły dwa nietoperze, a dokładniej: mama nietoperz z małym nietoperzem. Być może ich wizyta przeszłaby bez echa, gdyby sobie gdzieś po cichu przycupnęły, jak lubią to robić nietoperze. Niestety, ta para wybrała się na zwiedzanie całej szkoły, czym wzbudziła lekki popłoch wśród uczniów i pracowników – przekazał referat Prasowy Straży Miejskiej w Warszawie.

Ekopatrol po przybyciu na miejsce znalazł oba ssaki. Chwilę wcześniej pracownicy szkoły złapali oba zwierzątka i wsadzili do kartonu. - Strażnicy sprawdzili ich stan. Nie były ranne ani kontuzjowane. Sprawiały tylko wrażenie lekko wycieńczonych. Z rozmowy z pracownikami wynikało, że nie jest to ich pierwsza wizyta. Do tej pory odlatywały jednak samodzielnie. Tym razem zostały przez Ekopatrol przetransportowane do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy ulicy Korkowej, gdzie zaopiekują się nimi specjaliści – informuje straż miejska.

i Autor: straż miejska Warszawa Popłoch w szkole, po budynku zaczęły latać nietoperze! Interweniowały służby

Nietoperze muszą dobrze zjeść przed zimową hibernacją Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.