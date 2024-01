Tajemnicze ssaki opanowują stolicę. Zatrważające dane! Jest ich coraz więcej

Paragon to nie papier, żarówka to nie szkło. Nie uwierzysz jak segregować te odpady! Będziesz zaskoczony

Warszawa. Coraz więcej nietoperzy w stołecznych parkach

Zarząd Zieleni przeprowadzał w ostatnim roku badania na terenie siedmiu stołecznych parków. To pierwsza taka dokładna analiza życia nietoperzy w stolicy. Wstępne wyniki, jak słyszymy – napawają optymizmem. Ilość tajemniczych ssaków w ostatnich latach znacznie się zwiększyła. Szczegółowy raport zostanie udostępniony mieszkańcom na początku roku.

− Nietoperze odławiano w sieci chiropterologiczne, nasłuchiwano za pomocą detektorów, obserwowano za pomocą kamer termowizyjnych i endoskopowych, stwierdzano ich obecność podczas czyszczenia budek i kontroli zimowisk. Wśród odłowionych nietoperzy najliczniej występuje borowiec wielki. To gatunek uważany za wędrowny. Wszystko wskazuje jednak na to, że zmienił on swoje zachowania i zamiast migrować coraz częściej zimuje w budkach i dziuplach drzew − czytamy na stronie Zarządu Zieleni.

W Warszawie stwierdzono 18 gatunków nietoperzy (spośród 27 gatunków odnotowanych na terenie Polski). To ssaki objęte ścisłą ochroną gatunkową. − Są także naszymi sprzymierzeńcami, ponieważ zjadają uciążliwe dla nas owady np. komary − czytamy dalej.

Nie należy się ich jednak obawiać, ponieważ same nigdy nie atakują ludzi i nie wplątują się we włosy. Mogą ugryźć w samoobronie, gdy się je złapie np. w rękę. Jeżeli wlecą do budynku, należy umożliwić im jego opuszczenie poprzez otwarcie okien w nocy i zgaszenie światła.