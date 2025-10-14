Pechowy dzień w Warszawie. Rozbite furgonetki przy lotnisku i na S8

Zuzanna Sekuła
2025-10-14 15:20

Niespokojny poniedziałek na drogach Warszawy. Dwa poważne incydenty z udziałem busów sparaliżowały ruch w różnych częściach miasta. Najpierw bus wypadł z drogi w okolicy lotniska, a później doszło do zdarzenia na S8, gdzie bus wjechał w dwa pojazdy osobowe.

Bus na boku przy Lotnisku Chopina!

W poniedziałek przed południem służby ratunkowe zostały wezwane do zdarzenia na Węźle Lotnisko. Bus marki Fiat wypadł z drogi i przewrócił się na bok!

Na miejsce natychmiast skierowano dwa zastępy straży pożarnej, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Strażacy zabezpieczyli teren i wygrodzili jeden z pasów ruchu, aby umożliwić bezpieczną pracę służb. Na szczęście, dwóch mężczyzn poruszających się pojazdem nie wymagało hospitalizacji.

Po zakończeniu akcji ratunkowej, bus został postawiony na koła, informuje Miejski Reporter Policja ustaliła, że kierowca był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami.

Na S8 bus staranował osobówki!

To nie był koniec problemów na stołecznych drogach. Kilka godzin później doszło do kolejnego poważnego zdarzenia. Tym razem na trasie S8, między Powązkowską a Broniewskiego.

Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, bus wjechał w tył dwóch samochodów osobowych. Dwa pasy ruchu zostały zablokowane, co spowodowało gigantyczne korki. I tu obyło się bez większych obrażeń. Kierujący busem został ukarany mandatem.

