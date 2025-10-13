Truskaw. Auto stanęło w ogniu, kierowca się palił. Lądował śmigłowiec LPR

Koszmar na drodze. W miejscowości Truskaw w powiecie warszawskim zachodnim samochód osobowy stanął w ogniu. Kierowca został ciężko poparzony. Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala.

Do wstrząsających scen doszło w poniedziałek (13 października) przed godziną 13. – Doszło do pożaru samochodu. Kierowca uległ poparzeniu. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, strażacy przekazali poszkodowanego ratownikom. Mężczyzna został zabrany do szpitala – przekazał „Super Expressowi” mł. kpt. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim. Akcja ratunkowa zakończyła się przed godziną 15. Droga była przez ten czas całkowicie zablokowana.

Auto spłonęło doszczętnie. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, pierwsi na pomoc poszkodowanemu ruszyli świadkowie. Wyciągnęli go z płonącego samochodu. Mężczyzna ma rozległe poparzenia i jest w stanie krytycznym. Na razie służby nie podają przyczyn pożaru.

Truskaw. Auto stanęło w ogniu, kierowca się palił
10 zdjęć

