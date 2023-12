We wtorek późnym wieczorem Jarosław Kaczyński wraz z innymi parlamentarzystami PiS przyjechał na Woronicza, by "bronić mediów publicznych". Spędził tam całą noc. Jednak to, co wydarzyło się 20 grudnia 2023 roku internet śledzi z rozbujaniem w piersi. TVP info nie działa - ta informacja obiegła całą Polskę, po tym jak w trakcie dnia kanał informacyjny przestał nagle nadawać.

Pracownicy TVP i parlamentarzyści jednak szybko zaczęli nadawanie na żywo na Facebooku z korytarzy siedziby i tego, co dzieje się w środku budynku. Wśród takich nagrań znalazło się również to z Piotrem Zemłą, nowym przewodniczącym rady nadzorczej TVP.

Awantura o TVP Info

Nowy prezes pojawił się w budynku po komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołaniu prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorczej. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

Portret Kaczyńskiego w TVP Info

Między nowym prezesem a obecnymi w siedzibie parlamentarzystami i przedstawicielami mediów publicznych doszło do potyczki słownej. Wszystko zostało nagrane. Na wideo z tego zajścia jeden element szczególnie przykuwa uwagę. Przed wejściem do gabinetu, tuż obok drzwi i świątecznie udekorowanej choinki, wisi portret jednego z braci Kaczyńskich. Może to przypominać obrazki z Korei Północnej, gdzie we wszystkich instytucjach publicznych można zauważyć portrety Kim Dzong Una, przywódcy tego państwa.

Na stronie SE.pl prowadzimy relację na żywo z wydarzeń, które dzieją się w siedzibie TVP: Kaczyński w TVP Coraz więcej policjantów w siedzibie. RELACJA NA ŻYWO

Tak wygląda przejęcie niezależnych mediów. Piotr Zemło przewodniczący rady nadzorczej - nominat Bartłomieja Sienkiewicza. pic.twitter.com/7V4rj1DrGp— Sebastian Łukaszewicz 🇵🇱 (@S_Lukaszewicz) December 20, 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji… pic.twitter.com/H5r96xDmci— Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) December 20, 2023

Szokujące sceny na antenie TVP 1. Przerwano nadawanie programu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.