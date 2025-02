Maria Biernacka: "Straciłam cząstkę siebie". Poruszające wyznanie żony zastrzelonego policjanta

- To był policjant z powołania. Czasem się wkurzałam, że pracuje po godzinach, ale wiem, że to była jego pasja. Szanowałam to i rozumiałam. Od dziecka marzył o byciu policjantem. Byłam dumna, że mam takiego męża. Bałam się za każdym razem, gdy szedł na służbę. Szczególnie że mieszkamy w Warszawie, gdzie na ulicy sporo się dzieje. Jest nadmiar wszystkiego. Każdego dnia czekałam na jego powrót. Kiedy urodził się syn, rozmawiałam z Mateuszem, żeby zmienił pracę. To był twardy facet, który nie pokazywał, że coś go gryzie. Ale dobrze go znałam. Widziałam, że czasem sam ma obawy - dodała w rozmowie z portalem.