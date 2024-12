Policjant Bartosz Ż. zastrzelił kolegę na służbie. Ważna decyzja sądu i nowe ustalenia

Policjant zastrzelił policjanta. Bartosz Ż. zostanie wydalony z policji?

Bartosz Ż. decyzją sądu został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych. Z ustaleń radia wynika, że młody policjant został odwołany ze stołecznego oddziału policji i pozostaje do dyspozycji szefa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przeciwko Bartoszowi Ż. toczy się postępowanie dyscyplinarne. Grozi mu wydalenie z formacji. Młody funkcjonariusz przed tragedią odbywał w Warszawie staż adaptacyjny. To był jego pierwszy dzień służby.

Nie żyje Mateusz Biernacki. Policjanci oddali hołd zastrzelonemu policjantowi

Grozi mu dożywocie

Policjant usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, nieuzasadnionego użycia broni i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, który doprowadził do śmierci. Zastosowano wobec niego środki ograniczające wolność, w tym dozór policji w wymiarze pięciu razy w tygodniu, zakaz zbliżania się do świadków zdarzenia oraz zbliżania się na odległość mniejszą niż 500 metrów do ulicy Inżynierskiej, gdzie doszło do tragedii. Bartosz Ż. dodatkowo musi złożyć poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. złotych. Grozi mu od 5 lat więzienia do dożywocia.

