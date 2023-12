Postawili 27-metrową choinkę w samym sercu stolicy. Świąteczna atrakcja przyciągnęła tłumy warszawiaków

Dramat trwa! To kolejny pożar w szpitalu położniczym przy Inflanckiej w ciągu dwóch dni. "Pracujemy na miejscu"

Warszawa, Śródmieście. 27-metrowa choinka rozbłysnęła na placu Zamkowym

Stolica jest już gotowa na Boże Narodzenie 2023! W kalendarzu mamy grudzień i władze miasta uruchomiły w czwartek (7 grudnia) specjalną atrakcję, która przez najbliższe tygodnie będzie cieszyć nasze oczy!

Na placu Zamkowym, w samym sercu stolicy, jak co roku, stanęła choinka – 27-metrowe drzewko z energooszczędnych i nowoczesnych materiałów. Choinkę rozświetliło dokładnie o godzinie 18 w czwartek, 7 grudnia, ponad 40 tysięcy diodowych światełek. Uroczystego „odpalenia” ulubionego drzewka Warszawianek i Warszawiaków dokonał prezydent Rafał Trzaskowski.

- To dobra okazja, by złożyć życzenia świąteczne. Z Warszawy życzymy wszystkim Polkom i Polakom, by te święta były spokojne, rodzinne. Żeby nam się wszystkim darzyło. Wszystkiego dobrego! - mówił prezydent.

To jednak nie koniec atrakcji, które miasto przygotowało dla nas. Już w najbliższą sobotę (9 grudnia), rozbłyśnie iluminacja na placu Pięciu Rogów. Początek wydarzenia o godzinie 18. Następnie na miejscu odbędzie się impreza w stylu silent disco.

15 grudnia uruchomiony zostanie nowy mapping na fasadzie Pałacu Staszica, czyli budynku Polskiej Akademii Nauk na Krakowskim Przedmieściu. Animacje o wymiarze 1200 mkw. przedstawią nowoczesny kolaż motywów świątecznych i naukowych z centralną postacią Mikołaja Kopernika. Projekcje będzie można oglądać od piątku do niedzieli o pełnych godzinach – od 17 do 22.

Początek grudnia to również start warszawskich lodowisk. To najbardziej klimatyczne, na Rynku Starego Miasta, ruszyło już w środę, 6 grudnia.