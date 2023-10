Poszedł do sklepu i stracił fortunę! Złodzieje zostawili bez złamanego grosza

i Autor: KPP w Piasecznie Zagłuszyli sygnał kluczyka. Ukradli ponad 100 tysięcy złotych

KOSZMAR

Poszedł do sklepu i stracił fortunę! Złodzieje okradli go i zostawili bez złamanego grosza

Dwóch mężczyzn obserwowało auto, w którym było ponad 100 tys. zł. W czwartek, 28 września, włamali się do niego i zgarnęli całą sumę, jednak łupu już nie zobaczą i nie będą mieli okazji go wydać! Następnego dnia zostali zatrzymani przez lesznowolskich policjantów. 43-latek wraz 30-latkiem trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.