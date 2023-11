Poszerzą Świętokrzyską, którą zwęzili? Nowa decyzja drogowców

Ile dać księdzu po kolędzie? Ujawniają, co się dzieje w kościele. „50 złotych w kopercie to wstyd!”

Poszerzą Świętokrzyską, którą zwęzili

Zmiany są związane z budową dojazdu do podziemnego parkingu na pl. Powstańców Warszawy. Tuż przy skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z Mazowiecką od ponad roku trwa budowa czterokondygnacyjnego parkingu na 420 aut. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na przebudowę krzyżówki i dojazdu. Zwężona w 2014 r. do dwóch pasów ruchu ul. Świętokrzyska zostanie teraz poszerzona kosztem chodnika, by powstał pas do skrętu na parking.

Mazowiecka będzie dwukierunkowa

- Posadzone na Świętokrzyskiej ogromne drzewa pozostaną nienaruszone. Jeśli na Mazowieckiej pojawi się zieleń, to kosztem miejsc parkingowych. Zmieniając tam układ drogowy na dwukierunkowy wyeliminujemy natomiast problem taksówek stojących na włączonych silnikach pod nocnymi klubami – mówi „Super Expressowi” dyrektor ZDM Łukasz Puchalski.

Drogowcy chcą przebudować skrzyżowanie jeszcze przed otwarciem parkingu, planowanym na przełom 2024 i 2025.

