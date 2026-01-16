Potężna kraksa w Warszawie. Nieoznakowany radiowóz rozbity, są ranni

Na skrzyżowaniu ulic Okopowej i Leszno w Warszawie doszło do zderzenia Skody z nieoznakowanym policyjnym Oplem.

W wyniku wypadku dwie osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala.

Skrzyżowanie w kierunku Arkadii jest zablokowane, a na miejscu pracują służby.

Wypadek na Okopowej w Warszawie. Kraksa nieoznakowanego radiowozu ze Skodą

Dramatyczne sceny rozegrały się na skrzyżowaniu ulicy Okopowej z ulicą Leszno w Warszawie. To właśnie tam doszło do kraksy dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu brały udział Skoda oraz Opel, który, jak się później okazało, był nieoznakowanym radiowozem policyjnym. Siła uderzenia musiała być znaczna, ponieważ oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone.

Niestety, ten wypadek w Warszawie nie obył się bez poszkodowanych. Jak informują ratownicy, którzy pracowali na miejscu, dwie osoby wymagały pilnej pomocy medycznej. Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, poszkodowani zostali przetransportowani przez Zespoły Ratownictwa Medycznego do szpitala. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące ich stanu zdrowia. Na miejscu pracują technicy kryminalistyki, którzy pod nadzorem prokuratora będą ustalać, kto ponosi winę za spowodowanie kraksy.

Ogromne utrudnienia na Woli po wypadku

Akcja ratunkowa i działania policji spowodowały paraliż komunikacyjny w tej części Woli. Kierowcy jadący do centrum handlowego Arkadia powinni liczyć się z korkami.

Skrzyżowanie ulic Leszno i Okopowej w tym kierunku zostało całkowicie wyłączone z ruchu na czas prowadzenia czynności przez służby. Dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo.