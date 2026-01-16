Pijany kierowca zatrzymany w centrum Warszawy. To policjant Komendy Głównej Policji

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-16 17:13

W czwartkowy wieczór, 15 stycznia, na skrzyżowaniu ulic Wawelskiej i Krzyckiego w Warszawie doszło do skandalicznej interwencji. Policja zatrzymała mężczyznę kierującego Fordem, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymany to funkcjonariusz Komendy Głównej Policji. KGP opublikowała w tej sprawie komunikat.

Komenda Główna Policji

i

Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS Komenda Główna Policji
Super Express Google News
  • W czwartek wieczorem w Warszawie zatrzymano pijanego kierowcę, który okazał się funkcjonariuszem Komendy Głównej Policji.
  • Mężczyzna miał 1,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Wawelskiej i Krzyckiego.
  • KGP błyskawicznie wszczęła postępowanie dyscyplinarne i zawiesiła funkcjonariusza. Grozi mu zwolnienie ze służby.

Pijany policjant zatrzymany w Warszawie. Miał 1,5 promila

Do zatrzymania doszło około godziny 21. Patrol policji zauważył Forda, którego kierowca zachowywał się podejrzanie. Po zatrzymaniu i przebadaniu kierowcy alkomatem okazało się, że mężczyzna ma 1,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

"Zatrzymany został kierujący pojazdem marki Ford, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 1,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu” - potwierdziła "SE" asp. Małgorzata Gębczyńska, oficer prasowy komendy rejonowej.

Ogólnopolska akcja policji. Tysiące funkcjonariuszy i ponad 1500 zatrzymanych

Polecany artykuł:

Gwałt w policji poruszył cały kraj. Specjalna odprawa w KGP. MSWiA: "Nie będzie…

Funkcjonariusz został zawieszony

Jak udało się ustalić dziennikarzom "Super Expressu", zatrzymany mężczyzna to funkcjonariusz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Wysłaliśmy zapytania do KGP.

Policjant w momencie zatrzymania był po służbie.

"Wczoraj w godzinach wieczornych w Warszawie zatrzymany został funkcjonariusz KGP, który kierował prywatnym pojazdem pod wpływem alkoholu. Niezwłocznie o zdarzeniu powiadomiono Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuraturę. Funkcjonariusz przebywał w czasie wolnym od służby" - czytamy w komunikacie.

Mężczyzna został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych i ruszyła procedura wydalenia go z formacji.

"Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne, funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych i trwa postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 UoP. Wszystkie osoby, które dopuszczą się złamania prawa, spotkają się ze stanowczą reakcją Policji, bez względu na wykonywany zawód!" - grzmi KGP.

Polecany artykuł:

Rozpoznajesz te błyskotki? Policja poszukuje właścicieli bizuterii i kosztownoś…
Rozpoznajesz te błyskotki? Policja poszukuje właścicieli bizuterii i kosztowności
64 zdjęcia
Sonda
Czy jesteś za zaostrzeniem kar dla pijanych i naćpanych kierowców?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIJANY POLICJANT
WARSZAWA