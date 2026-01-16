Pijany kierowca zatrzymany w centrum Warszawy. To policjant Komendy Głównej Policji

- W czwartek wieczorem w Warszawie zatrzymano pijanego kierowcę, który okazał się funkcjonariuszem Komendy Głównej Policji.
- Mężczyzna miał 1,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulic Wawelskiej i Krzyckiego.
- KGP błyskawicznie wszczęła postępowanie dyscyplinarne i zawiesiła funkcjonariusza. Grozi mu zwolnienie ze służby.
Pijany policjant zatrzymany w Warszawie. Miał 1,5 promila
Do zatrzymania doszło około godziny 21. Patrol policji zauważył Forda, którego kierowca zachowywał się podejrzanie. Po zatrzymaniu i przebadaniu kierowcy alkomatem okazało się, że mężczyzna ma 1,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
"Zatrzymany został kierujący pojazdem marki Ford, który znajdował się w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało 1,58 promila alkoholu w wydychanym powietrzu” - potwierdziła "SE" asp. Małgorzata Gębczyńska, oficer prasowy komendy rejonowej.
Funkcjonariusz został zawieszony
Jak udało się ustalić dziennikarzom "Super Expressu", zatrzymany mężczyzna to funkcjonariusz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Wysłaliśmy zapytania do KGP.
Policjant w momencie zatrzymania był po służbie.
"Wczoraj w godzinach wieczornych w Warszawie zatrzymany został funkcjonariusz KGP, który kierował prywatnym pojazdem pod wpływem alkoholu. Niezwłocznie o zdarzeniu powiadomiono Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuraturę. Funkcjonariusz przebywał w czasie wolnym od służby" - czytamy w komunikacie.
Mężczyzna został zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych i ruszyła procedura wydalenia go z formacji.
"Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne, funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych i trwa postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 UoP. Wszystkie osoby, które dopuszczą się złamania prawa, spotkają się ze stanowczą reakcją Policji, bez względu na wykonywany zawód!" - grzmi KGP.