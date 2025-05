Potężne uderzenie KAS w Wólce Kosowskiej! W magazynie podróbki za 20 mln zł! Co jeszcze znaleźli celnicy?

Potężne uderzenie KAS w Wólce Kosowskiej! W magazynie podróbki za 20 mln zł!

To jedna z większych tego typu akcji w ostatnim czasie. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku, działając z precyzją, weszli do magazynu w Wólce Kosowskiej, który na pierwszy rzut oka mógł nie wzbudzać podejrzeń. To, co znaleźli w środku, przerosło jednak najśmielsze oczekiwania. Tysiące sztuk odzieży, butów, perfum i galanterii – wszystko z fałszywymi metkami luksusowych marek.

Podczas szczegółowej kontroli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku zabezpieczyli ponad 166 tysięcy sztuk podrabianych towarów. Wśród nich znalazła się odzież, obuwie, perfumy oraz różnego rodzaju galanteria, wszystko opatrzone nielegalnie naniesionymi znakami towarowymi kilkudziesięciu światowych, renomowanych marek. To jednak nie wszystko. W trakcie przeszukania pomieszczeń magazynowych odkryto również około 40 worków i kartonów po brzegi wypełnionych tysiącami fałszywych metek i naszywek, gotowych do umieszczenia na kolejnych partiach trefnego towaru. Skala tego procederu pokazuje, jak dobrze zorganizowani byli przestępcy.

W związku z odkryciem nielegalnego towaru, funkcjonariusze przesłuchali dwóch mężczyzn, którzy w momencie kontroli przebywali na terenie magazynu. Ich rola w całym procederze będzie teraz przedmiotem wnikliwego śledztwa. Cały zabezpieczony nielegalny towar trafił do depozytu, a sprawą zajmuje się Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku. Funkcjonariusze niezwłocznie powiadomili również przedstawicieli firm, których prawa do chronionych znaków towarowych zostały naruszone. To właśnie te firmy oszacowały wartość zatrzymanych podróbek na astronomiczną kwotę ponad 20 milionów złotych.