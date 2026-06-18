Potężne zderzenie radiowozu i ciężarówki! Ranni policjanci

Ciężarówka uderzyła w nieoznakowany radiowóz. Dwóch policjantów trafiło do szpitala

Groźny wypadek w warszawskiej dzielnicy Wesoła! Wydarzył się w czwartek 18 czerwca po godzinie 9 rano przy ulicy Okuniewskiej. Kierowca samochodu ciężarowego najechał na tył samochodu osobowego. Okazało się, że był to nieoznakowany radiowóz, którym jechało dwóch funkcjonariuszy. Siła uderzenia była na tyle duża, że obaj policjanci zostali ranni. Jeden z nich zdołał samodzielnie opuścić pojazd i trafił pod opiekę ratowników medycznych. Drugi funkcjonariusz miał mniej szczęścia. Został zakleszczony we wraku rozbitego radiowozu i nie był w stanie wydostać się o własnych siłach. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję i zespół ratownictwa medycznego. Strażacy musieli użyć sprzętu hydraulicznego, by wyciąć drzwi samochodu i uwolnić poszkodowanego policjanta.

Ranni policjanci zostali przewiezieni do szpitali na dalszą diagnostykę i leczenie. Kierowca ciężarówki był trzeźwy

Policjanci zostali przewiezieni do szpitali na dalszą diagnostykę i leczenie. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Mężczyzna ma wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem. Funkcjonariusze prowadzą teraz czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Wypadek spowodował duże utrudnienia dla kierowców. Przez kilka godzin zamknięty był jeden z pasów ruchu na ulicy Okuniewskiej. Ruch odbywał się wahadłowo. Dodatkowo wstrzymano przejazd przez przejazd kolejowy w ciągu ulicy Żółkiewskiego, tuż przed skrzyżowaniem z ulicą Okuniewską. Jeszcze po południu na miejscu trwały działania służb oraz prace związane z usuwaniem skutków wypadku. Kierowcy musieli liczyć się z korkami i wydłużonym czasem przejazdu przez tę część Warszawy. Na razie nie podano informacji o stanie zdrowia rannych policjantów. Śledczy ustalają, dlaczego doszło do najechania ciężarówki na radiowóz.

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