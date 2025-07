Potężny pożar w Ząbkach. Mieszkańcy w asyście policji wracają do mieszkań. Co mogli zabrać?

Mieszkańcy Ząbek, których domy strawił potężny pożar, mogą od soboty (5 lipca) wracać do swoich mieszkań, by zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Jak poinformowała policja, dotyczy to lokali na trzech dolnych kondygnacjach − parterze, pierwszym i drugim piętrze. Wejścia odbywają się w asyście policji, a po wszystkim mieszkania zostaną zaplombowane. Co mogli zabrać z ogarniętego pożarem budynku?