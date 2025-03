Potężny wybuch gazu pod Wyszkowem. Poddasze wyleciało w powietrze

Dwa mosty w Warszawie do remontu. Szykuje się komunikacyjny paraliż w stolicy?

Była godzina 6:11 rano, gdy mieszkańcy Wólki Somiankowskiej usłyszeli przerażający huk. Jak się okazało, w jednym z domów doszło do wybuchu gazu. Siła eksplozji była tak potężna, że poddasze budynku zostało dosłownie rozerwane na strzępy.

– Po przybyciu na miejsce ustalono, że w budynku mieszkalnym doszło do wybuchu gazu. W momencie zdarzenia wewnątrz znajdowały się 2 osoby. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej osobie poszkodowanej – relacjonuje st. kpt. Daniel Wachowski z wyszkowskiej straży pożarnej.

Na miejsce tragedii natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej z Wyszkowa oraz okolicznych miejscowości. Strażacy zabezpieczyli teren i przeszukali dom w obawie, że pod gruzami mogą znajdować się inne osoby.

Stan poszkodowanej osoby wymagał natychmiastowego transportu do szpitala, dlatego na miejsce wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przetransportowali ranną osobę do specjalistycznej placówki, gdzie otrzyma ona dalszą pomoc.

Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do tragedii. Strażacy przypuszczają, że mogło dojść do nieszczelności instalacji gazowej. Na miejscu pracują służby, które badają przyczyny wybuchu.

