Potrącenie dziecka w Garwolinie. Kierowca nie ustąpił pierwszeństwa

Garwolin. Potrącenie 12-latki na pasach. Pomógł jej policjant

W piątek, 25 kwietnia, około południa, na ulicy Stacyjnej w Garwolinie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 12-letnia dziewczynka została potrącona na oznakowanym przejściu dla pieszych. Na szczęście w pobliżu znajdował się policjant z Wydziału Kryminalnego, który natychmiast ruszył z pomocą.

Policjant bez wahania podbiegł do poszkodowanej dziewczynki. „To właśnie on powiadomił służby, udzielił jej pomocy przedmedycznej i zapewnił opiekę do czasu przyjazdu karetki, dając schronienie w swoim samochodzie” – relacjonuje podkom. Małgorzata Pychner.

Na szczęście skończyło się na strachu

Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, dziewczynka nie odniosła poważnych obrażeń. Po dokładnych badaniach została przekazana pod opiekę mamy.

Kierowca ukarany

Z ustaleń policji wynika, że za potrącenie odpowiada 64-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, który kierował Kią. Mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa pieszej na przejściu. „Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 1 500 zł i 15 punktów karnych” – informuje podkom. Pychner. Kierowca był trzeźwy.