i Autor: Shutterstock

PILNE

Potrącił 12-latkę na rowerze i zwiał, dziewczynka w szpitalu. Pilny apel policji

We wtorek, 26 marca, kierowca białego auta potrącił 12-latkę na rowerze i zwiał w kierunku Ciechanowa. Dziewczynka z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Policja wystosowała pilny apel do świadków zdarzenia. Każda informacja na temat wypadku może pomóc w ustaleniu jego przyczyn, a przede wszystkim w odnalezieniu sprawcy.