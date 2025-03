Potworny atak młotkiem w Radomiu. Pijany 40-latek zaatakował rywala

Dwa mosty w Warszawie do remontu. Szykuje się komunikacyjny paraliż w stolicy?

Radom. 40-latek zaatakował młotkiem znajomego byłej partnerki

Szok w Radomiu! Pijany 40-latek wpadł w szał i zaatakował młotkiem znajomego swojej byłej partnerki! Dramatyczne sceny rozegrały się na jednym z radomskich osiedli 21 marca przed godziną 2 w nocy. Policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Na miejsce natychmiast wysłano patrol.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali 37-letnią kobietę. Oświadczyła, że jej były partner zaatakował znajomego przebywającego u niej w mieszkaniu. Agresor miał kilkukrotnie uderzyć 60-letniego mężczyznę młotkiem, a następnie uciec.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Roztrzaskał młotkiem głowę Tomasza, dostał 25 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Poszkodowany w szpitalu, agresor w areszcie

Poszkodowany mężczyzna w ciężkim stanie został zabrany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania agresora i ustalili, gdzie się ukrywa.Podczas zatrzymania 40-latek był agresywny i nie stosował się do poleceń funkcjonariuszy. Okazało się, że był kompletnie pijany. Został obezwładniony przez policjantów i trafił prosto do policyjnego aresztu.To jednak nie koniec jego problemów. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli marihuanę!

Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. spowodowania uszczerbku na zdrowiu i posiadania narkotyków. Został objęty policyjnym dozorem i nie może zbliżać się do pokrzywdzonego.