Poważny wypadek cysterny z ciekłym azotem. Pojazd wpadł do rowu, kierowca w szpitalu,

2025-10-29 9:47

Dramatyczne sceny rozegrały się w miejscowości Skuszew (powiat wyszkowski). W środowy wieczór cysterna przewożąca ciekły azot niespodziewanie zjechała z drogi i wywróciła się do przydrożnego rowu. DK 62 była zablokowana przez wiele godzin.

  • W miejscowości Skuszew doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem cysterny przewożącej ciekły azot.
  • Pojazd wypadł z drogi i przewrócił się do rowu, a jego kierowca został przewieziony do szpitala.
  • Na szczęście nie doszło do rozszczelnienia cysterny, ale droga krajowa 62 była zablokowana przez wiele godzin.
Niebezpieczny incydent na DK 62. Co wiadomo o wypadku cysterny z azotem?

Zdarzenie miało miejsce w środę, około godziny 20:10. Cysterna, która poruszała się drogą krajową 62 w kierunku Łochowa, nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie do rowu, gdzie ostatecznie się przewróciła. Jak informowała mazowiecka policja, przyczyny niebezpiecznego manewru są wciąż badane. Funkcjonariusze pracują nad ustaleniem, co dokładnie doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem.

Na miejscu liczne służby

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Straż pożarna, policja oraz zespoły ratownictwa medycznego pojawiły się w Skuszewie, aby zabezpieczyć teren i udzielić pomocy poszkodowanemu. Kierowca cysterny, którego tożsamość nie została jeszcze ujawniona, został przetransportowany do szpitala. Na chwilę obecną brak jest szczegółowych informacji na temat jego stanu zdrowia.

Sytuacja została opanowana

Najważniejszą informacją był fakt, że nie doszło do rozszczelnienia cysterny przewożącej ciekły azot. Jest to substancja, która w przypadku wycieku mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. 

„Na szczęście w wyniku zdarzenia nie doszło do rozszczelnienia cysterny” – przekazali funkcjonariusze. Wypadek cysterny spowodował całkowitą blokadę drogi krajowej 62 w Skuszewie. Policja niezwłocznie wprowadziła objazdy, kierując ruch na alternatywne trasy. Operacja podniesienia i usunięcia przewróconej cysterny z rowu była skomplikowana i wymagała specjalistycznego sprzętu oraz ostrożności, zwłaszcza ze względu na przewożony ładunek.

