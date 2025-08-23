Powiat makowski ma... nowego króla. Radni intronizowali Jezusa. "Zawierzamy mu nasze codzienne sprawy"

Gorąca sesja w Makowie. Radni intronizowali Jezusa Chrystusa

Inicjatywa intronizacji Jezusa Chrystusa na króla powiatu makowskiego narodziła się jako oddolny pomysł mieszkańców. Pod projektem złożono 300 podpisów. Choć inicjatywa cieszyła się poparciem społecznym, zarząd powiatu podszedł do niej z dużą rezerwą. Dlaczego?

Według władz brakuje podstaw prawnych, by podejmować tego typu uchwałę.

Podkreślano też, że wybór patrona to decyzja o charakterze wyłącznie kościelnym, a nie samorządowym.

Mimo krytycznej opinii zarządu, radni zdecydowali się wprowadzić projekt pod głosowanie.

Kworum, mecenas i królewska uchwała. Co tu się wyprawia?

Czwartkowa sesja rady powiatu makowskiego nie należała do spokojnych. Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie intronizacji Jezusa Chrystusa wywołały spore poruszenie.

Początkowo wydawało się, że brakuje kworum.

Przewodniczący rady Dariusz Wierzbicki stwierdził nieważność uchwały.

Interwencja mecenas zmieniła jednak bieg wydarzeń.

Ostatecznie przewodniczący ogłosił, że uchwała została zaakceptowana.

Jeszcze przed głosowaniem, Dariusz Wierzbicki wyjaśnił, że projekt uchwały wpłynął do rady powiatu 22 maja wraz z zawiadomieniem o utworzeniu komitetu obywatelskiego, informuje TVN24.

- Zwróciłem się z tym projektem uchwały do komisji oświaty oraz do zarządu powiatu celem zaopiniowania. Komisja oświaty rozpatrzyła wniosek na dwóch posiedzeniach i w głosowaniu zaakceptowała projekt uchwały - poinformował Wierzbicki.

"Zawierzamy mu nasze codzienne sprawy, życie rodzinne, samorządowe i społeczne, wierząc, że za Jego sprawą będzie ono prowadzone w sposób właściwy i zgodny z Wolą Bożą" — napisano w uchwale.

Starosta Augustyniak: "Służby wojewody to zanegują!"

Podczas sesji rady powiatu głos zabrał starosta makowski Mirosław Augustyniak. Zwrócił uwagę, że autorzy obywatelskiego projektu nie pojawili się na obradach, co – jak przyznał – wywołało jego zdziwienie.

– Mówię jako człowiek: trudno polemizować z treścią uzasadnienia tej uchwały, każde słowo brzmi szczerze i prawdziwie – podkreślił starosta. – Nie ma tu niczego, co można by zdyskredytować – dodał.

Jednocześnie Augustyniak wyraźnie zaznaczył, że sam dokument może nie przetrwać zderzenia z prawem. – Musimy mieć świadomość, że wojewoda i jego służby prawne zakwestionują ten akt. To nie jest kwestia emocji, ale realiów prawnych – tłumaczył.

Starosta podkreślił, że wartości, które każdy indywidualnie uznaje za ważne, nie powinny być mieszane z przepisami prawa lokalnego. Zapowiedział też, że sam nie poprze uchwały, choć – jak podkreślił – z szacunkiem odnosi się do każdej społecznej inicjatywy.

Roman Giertych ostro o intronizacji: "Szyderstwo z wiary!"

Do sprawy odniósł się również Roman Giertych, który nie szczędził krytycznych słów pod adresem radnych powiatu makowskiego.

- Ogłaszanie przez jakichkolwiek radnych Jezusa Chrystusa królem ich powiatu to szyderstwo z wiary nawet jeżeli głosujący mają inne intencje. Jezus powiedział Piłatowi : królestwo moje nie jest z tego świata. Te jego słowa dotyczą również powiatu makowskiego - skomentował Roman Giertych na portalu X.

Źródło: Tygodnik Ostrołęcki, TVN24, Super Express