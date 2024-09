i Autor: materiały prasowe

Czas z rodziną

Powitanie szkoły na wesoło w Julinek Parku

MŁ 14:46 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jak powitać nowy rok szkolny, by wspomnienia pozostały w pamięci na długo? Nie zastanawiajcie się i już w najbliższy weekend wpadajcie do Julinka! Zaplanowaliśmy wiele atrakcji, które wprawią Was w świetny nastrój na caaaaaaały rok szkolny. Albo przynajmniej sprawią, że powrót do ławek będzie łatwiejszy, bo dobrze wiemy, że nie zawsze jest łatwy!