Pożar w Ząbkach. Jest pilny alert RCB. Co się dzieje?

„Uwaga! Pożar bloku mieszkalnego w Ząbkach (ul. Powstańców). Nie zbliżaj się do miejsca pożaru. Zostań w domu i zamknij okna. Zachowaj ostrożność." Alert RCB o tej treści został przesłany do odbiorców na terenie powiatu wołomińskiego (woj. mazowieckie) - poinformowało w godzinach wieczornych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pożar w Ząbkach. Niebezpieczeństwo dla mieszkańców. Zatrute powietrze

- Gorąco proszę wszystkich mieszkańców tutaj okolicy, o to, żeby się słuchali do poleceń strażaków i policjantów i nie podchodzili blisko, nie zbliżali się do pożaru. Proszę by nie utrudniali nam działań, a przede wszystkim dbali o własne zdrowie. Mamy nadal przekroczone pyły zawieszone w powietrzu trzykrotnie. Dbajmy o swoje zdrowie - zaapelował strażak w trakcie konferencji prasowej.

Mieszkańcy okolicy skarżą się na drapanie w gardle. Trujący dym dotarł też do warszawskiego Rembertowa.

Pożar bloku w Ząbkach koło Warszawy

W czwartek o godzinie 19:27 do służb ratunkowych wpłynęło zgłoszenie o pożarze, który wybuchł na poddaszu oraz najwyższej, czwartej kondygnacji bloku mieszkalnego w Ząbkach – przekazał Karol Kierzkowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Ogień rozprzestrzenił się na dach dwóch połączonych bloków o wymiarach około 80 na 20 metrów.

„Na miejsce w trybie pilnym kierowane są jednostki straży pożarnej z pobliskich powiatów. Udał się tam również Komendant Główny PSP” – poinformował w serwisie X rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jacek Dobrzyński.

Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy apelują, by nie zbliżać się do miejsca pożaru ani nie używać dronów.