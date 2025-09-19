Prace na pętli Metro Młociny. Nieczynne perony, zawieszona linia

Warszawa. Utrudnienia na Młocinach – co się zmieni?
W najbliższą sobotę i niedzielę, pasażerowie korzystający z pętli tramwajowej Metro Młociny muszą przygotować się na spore utrudnienia. Z powodu prac konserwacyjnych i wymiany oświetlenia, dwa perony tramwajowe będą wyłączone z użytku. To oznacza, że tramwaje linii 2 nie będą kursować na swojej standardowej trasie.
Wydłużone trasy linii 26 i 33
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) przygotował alternatywne rozwiązanie dla pasażerów linii 2. Trasę zawieszonej "dwójki" obsłużą tramwaje linii 26 i 33, które w weekend będą miały wydłużone trasy.
- Młociny (przystanek Metro Młociny 14) – ul. Zgrupowania AK „Kampinos” – al. Wittek – most Skłodowskiej-Curie – al. Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – ul. Światowida – pętla Winnica.
Zmiany w rozkładach jazdy
W związku z wprowadzanymi zmianami, tramwaje linii 26 i 33 będą miały zmienione rozkłady jazdy. Zanim wyruszysz w podróż, sprawdź aktualne godziny odjazdów na stronie ZTM lub w aplikacji mobilnej.