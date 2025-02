i Autor: Shutterstock

SZOK

Pracownik zagazowany na fermie drobiu! Szokujące ustalenia

Prokuratura w Mławie bada sprawę śmierci 41-pracownika fermy drobiu, który zmarł w szpitalu po przeprowadzonym gazowaniu drobiu. "Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna na własną rękę udał się do pomieszczenia, gdzie obecny był jeszcze dwutlenek węgla, w wyniku czego doszło najprawdopodobniej do jego zatrucia" - przekazał prokurator Kamil Rytelewski.