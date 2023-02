Złodzieje robią, co chcą. Znów okradli kamienicę na Pradze-Południe. Mieszkańcy załamują ręce

Praga-Południe. Złodzieje znów rozkradają kamienicę na ul. Chodakowskiej

Na łamach „Super Expressu” informowaliśmy już o dramacie mieszkańców kamienicy na Kamionku. W listopadzie 2022 roku na poddaszu wybuchł pożar. Zagrożenie było na tyle duże, że strażacy zadecydowali o ewakuacji wszystkich mieszkańców. Lokatorzy mieli dosłownie kilka chwil, żeby zabrać najcenniejsze rzeczy. Kilka dni później administrator ponownie zezwolił na wejście do mieszkań, ale tylko na 15 minut. Przez to wiele osób zostawiło w lokalach socjalnych swój dobytek. Na początku roku ktoś obrabował większość z mieszkań. - Z mojego zabrali nawet deskę klozetową – powiedziała wtedy w rozmowie z „Super Expressem” Dorota Kotarska (48 l.), która od 5 lat zajmowała z rodzicami mieszkanie socjalne. Od tamtej pory okolica miała być częściej patrolowana przez policję i straż miejską. Nic to nie dało, bo dramat się powtórzył. W nocy z 1 na 2 lutego rabusie kolejny raz weszli do kamienicy. - Dostaliśmy informację od administratora, że znów było włamanie. Z mojego mieszkania nic nie zginęło, bo wszystkie cenne rzeczy złodzieje wynieśli poprzednio. Tym razem włamali się do sąsiadki na parterze – mówi pani Dorota.

Urzędnicy twierdzą, że nie da się nic więcej zrobić. - Mieszkańcy otrzymali z naszej strony wszelką pomoc. Kamienica została zabezpieczona, większość lokatorów otrzymała już lokale zastępcze. Pozostaje mieć nadzieję, że policja znajdzie włamywaczy – powiedział nam w czwartek, 2 lutego nam Michał Szweycer z Urzędu Dzielnicy Pragi-Południe. Mimo zapewnień urzędników, część z lokatorów nadal nie ma nowych mieszkań i pozostawiło większość dobytku w opuszczonej kamienicy.