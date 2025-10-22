Klucze Michelin 2025

Przewodnik Michelin, znany na całym świecie z przyznawania prestiżowych gwiazdek restauracjom, rozszerzył swoją działalność o nowy obszar, a mianowicie o hotelarstwo. Po dwóch latach przygotowań i testów inspektorzy Michelin po raz pierwszy w historii przyznali wyróżnienia w postaci tzw. kluczy Michelin, które mają stać się odpowiednikiem kulinarnych gwiazdek w świecie noclegów i luksusowych podróży.

Nowy system nagród ma na celu uhonorowanie najlepszych hoteli na świecie - miejsc, które nie tylko zapewniają nocleg na najwyższym poziomie, ale też oferują gościom wyjątkowe doświadczenie, atmosferę i autentyczność. Każdy hotel oceniany jest według pięciu głównych kryteriów:

jakości obsługi

spójności koncepcji

charakteru miejsca

autentyczności

relacji ceny do oferowanego standardu.

Tak jak Gwiazdki Michelin wyróżniają najbardziej wyjątkowe restauracje na świecie, Klucze Michelin pozwalają teraz wskazać hotele oferujące wyróżniające się standardy, w których design, obsługa i lokalizacja tworzą wyjątkowe chwile – powiedział Gwendal Poullennec, dyrektor międzynarodowy Przewodnika, cytuje portal e-hotelarz.pl.

Polskie hotele z kluczami Michelin. W tych obiektach warto spędzić noc

W pierwszej edycji programu (2025) inspektorzy odwiedzili ponad 7 tysięcy hoteli w 120 krajach, z których 2 457 obiektów otrzymało jedno, dwa lub trzy klucze. Polska zanotowała znaczący sukces - w pierwszej globalnej edycji wyróżnień znalazły się aż 12 hoteli z naszego kraju. Co ważne, aż pięć obiektów otrzymało po 2 klucze, co stawia je w ścisłej krajowej czołówce.

Polska na wyróżnionej mapie hotelarstwa. Hotele z jednym kluczem:

Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness,

H15 Luxury Palace w Krakowie,

Stradom House Autograph Collection w Krakowie,

Zamek Łeba w Łebie,

Hotel Bristol, A Luxury Collection Hotel w Warszawie,

Hotel Altus Palace we Wrocławiu,

Bachleda Residence w Zakopanem.

Hotele uznawane za unikalne i wyjątkowe pod każdym względem otrzymywały dwa klucze. Jeśli jesteście ciekawi jakie obiekty w Polsce mogą pochwalić się takim wyróżnieniem, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.

Polskie hotele z kluczami Michelina - dwa klucze [LISTA]