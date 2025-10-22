Prestiżowe wyróżnienie dla polskich hoteli. Michelin nagrodził 12 obiektów

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-22 3:21

Po raz pierwszy w historii przewodnik Michelin przyznał nie tylko słynne gwiazdki dla restauracji, ale także klucze dla najlepszych hoteli świata. Wśród wyróżnionych znalazło się aż 12 obiektów z Polski, które zachwyciły inspektorów jakością obsługi, wyjątkowym klimatem i wysokim standardem.

Klucze Michelin 2025

Przewodnik Michelin, znany na całym świecie z przyznawania prestiżowych gwiazdek restauracjom, rozszerzył swoją działalność o nowy obszar, a mianowicie o hotelarstwo. Po dwóch latach przygotowań i testów inspektorzy Michelin po raz pierwszy w historii przyznali wyróżnienia w postaci tzw. kluczy Michelin, które mają stać się odpowiednikiem kulinarnych gwiazdek w świecie noclegów i luksusowych podróży.

Nowy system nagród ma na celu uhonorowanie najlepszych hoteli na świecie - miejsc, które nie tylko zapewniają nocleg na najwyższym poziomie, ale też oferują gościom wyjątkowe doświadczenie, atmosferę i autentyczność. Każdy hotel oceniany jest według pięciu głównych kryteriów:

  • jakości obsługi
  • spójności koncepcji
  • charakteru miejsca
  • autentyczności
  • relacji ceny do oferowanego standardu.

Tak jak Gwiazdki Michelin wyróżniają najbardziej wyjątkowe restauracje na świecie, Klucze Michelin pozwalają teraz wskazać hotele oferujące wyróżniające się standardy, w których design, obsługa i lokalizacja tworzą wyjątkowe chwile – powiedział Gwendal Poullennec, dyrektor międzynarodowy Przewodnika, cytuje portal e-hotelarz.pl.

Polskie hotele z kluczami Michelin. W tych obiektach warto spędzić noc

W pierwszej edycji programu (2025) inspektorzy odwiedzili ponad 7 tysięcy hoteli w 120 krajach, z których 2 457 obiektów otrzymało jedno, dwa lub trzy klucze. Polska zanotowała znaczący sukces - w pierwszej globalnej edycji wyróżnień znalazły się aż 12 hoteli z naszego kraju. Co ważne, aż pięć obiektów otrzymało po 2 klucze, co stawia je w ścisłej krajowej czołówce.

Polska na wyróżnionej mapie hotelarstwa. Hotele z jednym kluczem:

  • Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness,
  • H15 Luxury Palace w Krakowie,
  • Stradom House Autograph Collection w Krakowie,
  • Zamek Łeba w Łebie,
  • Hotel Bristol, A Luxury Collection Hotel w Warszawie,
  • Hotel Altus Palace we Wrocławiu,
  • Bachleda Residence w Zakopanem.

Hotele uznawane za unikalne i wyjątkowe pod każdym względem otrzymywały dwa klucze. Jeśli jesteście ciekawi jakie obiekty w Polsce mogą pochwalić się takim wyróżnieniem, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej. 

Polskie hotele z kluczami Michelina - dwa klucze [LISTA]

Hotel Europejski Warszawa
5 zdjęć
