Klucze Michelin 2025
Przewodnik Michelin, znany na całym świecie z przyznawania prestiżowych gwiazdek restauracjom, rozszerzył swoją działalność o nowy obszar, a mianowicie o hotelarstwo. Po dwóch latach przygotowań i testów inspektorzy Michelin po raz pierwszy w historii przyznali wyróżnienia w postaci tzw. kluczy Michelin, które mają stać się odpowiednikiem kulinarnych gwiazdek w świecie noclegów i luksusowych podróży.
Nowy system nagród ma na celu uhonorowanie najlepszych hoteli na świecie - miejsc, które nie tylko zapewniają nocleg na najwyższym poziomie, ale też oferują gościom wyjątkowe doświadczenie, atmosferę i autentyczność. Każdy hotel oceniany jest według pięciu głównych kryteriów:
- jakości obsługi
- spójności koncepcji
- charakteru miejsca
- autentyczności
- relacji ceny do oferowanego standardu.
Tak jak Gwiazdki Michelin wyróżniają najbardziej wyjątkowe restauracje na świecie, Klucze Michelin pozwalają teraz wskazać hotele oferujące wyróżniające się standardy, w których design, obsługa i lokalizacja tworzą wyjątkowe chwile – powiedział Gwendal Poullennec, dyrektor międzynarodowy Przewodnika, cytuje portal e-hotelarz.pl.
Polskie hotele z kluczami Michelin. W tych obiektach warto spędzić noc
W pierwszej edycji programu (2025) inspektorzy odwiedzili ponad 7 tysięcy hoteli w 120 krajach, z których 2 457 obiektów otrzymało jedno, dwa lub trzy klucze. Polska zanotowała znaczący sukces - w pierwszej globalnej edycji wyróżnień znalazły się aż 12 hoteli z naszego kraju. Co ważne, aż pięć obiektów otrzymało po 2 klucze, co stawia je w ścisłej krajowej czołówce.
Polska na wyróżnionej mapie hotelarstwa. Hotele z jednym kluczem:
- Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness,
- H15 Luxury Palace w Krakowie,
- Stradom House Autograph Collection w Krakowie,
- Zamek Łeba w Łebie,
- Hotel Bristol, A Luxury Collection Hotel w Warszawie,
- Hotel Altus Palace we Wrocławiu,
- Bachleda Residence w Zakopanem.
Hotele uznawane za unikalne i wyjątkowe pod każdym względem otrzymywały dwa klucze. Jeśli jesteście ciekawi jakie obiekty w Polsce mogą pochwalić się takim wyróżnieniem, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.