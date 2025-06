Znana restauracja w Warszawie z gwiazdką Michelin! Ceny degustacji zwalają z nóg

Trzeci restauracja w Warszawie odznaczona gwiazdką Michelin

Kolejna polska restauracja została uhonorowana prestiżową gwiazdką Michelin! Tym razem zaszczyt przypadł warszawskiej hub.praga, która dołączyła do elitarnego grona najlepszych restauracji w kraju.

"Najbardziej ekscytującą wiadomością tegorocznej edycji jest fakt, że hub.praga stała się trzecią warszawską restauracją wyróżnioną gwiazdką MICHELIN* - ogłosił Michelin we wtorkowym komunikacie. To ogromny sukces dla całej polskiej gastronomii i dowód na to, że nasi kucharze potrafią tworzyć dania na światowym poziomie. Restauracja hub.praga zdobyła uznanie za "wyjątkową dbałość o detale i bezbłędną technikę kulinarną widoczną w każdym daniu".

Kto jeszcze ma gwiazdki Michelin w Polsce?

Polska może poszczycić się kilkoma restauracjami z gwiazdkami Michelin. Oto one:

Arco by Paco Pérez w Gdańsku

Giewont w Kościelisku

Muga w Poznaniu

NUTA w Warszawie

Rozbrat 20 w Warszawie

Wszystkie te restauracje utrzymały swoje dotychczasowe wyróżnienia, co świadczy o ich wysokim i stabilnym poziomie.

Co oznaczają gwiazdki Michelin?

Gwiazdki Michelin to prestiżowe wyróżnienie w świecie gastronomii, przyznawane restauracjom przez anonimowych inspektorów. Co oznaczają poszczególne gwiazdki?

Jedna gwiazdka: Restauracja serwuje kuchnię na wysokim poziomie, bardzo dobrą w swojej kategorii.

Dwie gwiazdki: To znakomita kuchnia, w której przejawia się wyrafinowanie i talent.

Trzy gwiazdki: To kuchnia, której twórcy osiągnęli wyżyny talentu i można ją uznać za dzieło sztuki.

Kryteria oceny obejmują: jakość produktów, połączenie smaków, biegłość technik kulinarnych, sposób, w jaki w daniach przejawia się indywidualność kucharza oraz spójność całego menu.

Ceny degustacji w hub.praga

Ceny degustacji w restauracji hub.praga w Warszawie są współmierne do jakości.

Duża degustacja (12) - 640 zł

Selekcja win (6) - 420 zł

Mała degustacja (9) - 490 zł

Wegetariańska degustacja - 90 zł

Selekcja win (5) - 320 zł

A la carte (7) - 390 zł

Selekcja win (4) - 260 zł