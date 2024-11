ZDJĘCIA

Rafał Trzaskowski z samego rana pojechał do piekarni. "To jest ten moment"

Rafał Trzaskowski spotkał się z właścicielami piekarni pod Warszawą. Podczas wizyty w Jawczycach pytał o sprawy priorytetowe. - To jest ten moment, by rozmawiać z Polkami i Polakami, małymi i średnimi przedsiębiorcami, rolnikami, o tym, co tak naprawdę jest dla nich ważne - powiedział prezydent.