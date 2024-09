Przebudowa dworca Warszawa Gdańska. PKP wznawia projekt sprzed dekady

To imię od lat nie pojawia się w Polsce. Dawniej było chętnie wybierane przez rodziców

Nowy dworzec Warszawa Gdańska

Spółka PKP S.A. przekazała informację o wznowieniu projektu deweloperskiego przebudowy dworca Warszawa Gdańska.

"Również dziś kolej może i powinna pełnić funkcje miastotwórcze. Zarządzane przez PKP nieruchomości mają olbrzymi potencjał; wiele z nich – jak właśnie Warszawa Gdańska – znajduje się w świetnych lokalizacjach: centrach miast, dobrze skomunikowanych punktach. Projekty z udziałem inwestorów zewnętrznych to dobry kierunek, by we właściwy sposób uwolnić ten potencjał" - powiedział Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP S.A.

Chaos na dworcu Warszawa Gdańska. Winny remont na Zachodniej

Nowoczesny dworzec i centrum biurowe

Przebudowa dworca Warszawa Gdańska (ok. 1900 m kw.) wiązałaby się z powstaniem zespołu czterech wielofunkcyjnych budynków komercyjnych o szacowanej łącznej powierzchni ok. 100 tys. m kw. Zostaną zagospodarowane pod przestrzeń biurową, handlową, a także mieszkaniową.

Inwestycja ma pochłonąć 80 mln złotych. Koniec budowy przewidziano na ostatni kwartał 2025 roku.